Χιλιάδες άνθρωποι στο νομό Οκαγιάμα του νησιού Χόνσου της Ιαπωνίας αντιμετώπισαν τον ψυχρό καιρό με το ετήσιο «Φεστιβάλ Γυμνισμού», το Σάββατο 15 Φεβρουαρίου.

Η εκδήλωση αυτή, που ονομάζεται «Hadaka Matsuri» στα ιαπωνικά, είναι ένα φεστιβάλ που πραγματοποιείται κάθε χρόνο το τρίτο Σάββατο του Φεβρουαρίου στο Saidaiji Kannonin Temple.

Οι 10.000 περίπου άνδρες που συμμετείχαν δεν ήταν τόσο γυμνοί όσο υποδηλώνει το όνομα του φεστιβάλ.

Φορούν, συνήθως, ένα ιαπωνικό λινό ύφασμα που ονομάζεται «fundoshi» και ένα ζευγάρι λευκών καλτσών που ονομάζονται «tabi».

Το φεστιβάλ, με το οποίο γιορτάζουν τις ευλογίες μιας πλούσιας συγκομιδής, ευημερίας και γονιμότητας, ξεκινάει με ξεχωριστή εκδήλωση για τα νεαρά αγόρια, που έχει στόχο να προσελκύσει το ενδιαφέρον των νέων.

«Ελπίζουμε ότι θα μπορέσουν να διατηρήσουν την παράδοση ζωντανή στο μέλλον», δήλωσε στο CNN ο Μιέκο Ιτάνο, εκπρόσωπος του τουριστικού γραφείου του Οκογιάμα.

Στο φεστιβάλ, οι άντρες περνούν μια ώρα ή δύο τρέχοντας γύρω από τους χώρους του ναού, προετοιμάζοντας και καθαρίζοντας τον εαυτό τους με παγωμένο κρύο νερό, προτού εισέλθουν στο κεντρικό κτήριο του ναού.

Όταν τα φώτα σβήσουν στις 10 μ.μ., ένας ιερέας ρίχνει 100 δέσμες κλαδιών και δύο τυχερούς ραβδίσκους μήκους 20 εκατοστών στο πλήθος από ένα παράθυρο ύψους τεσσάρων μέτρων.

Τότε ξεκινά η αναταραχή.

Men in loincloths brave the cold for Japan's 'naked festival https://t.co/jjhwjh1yfT via @YouTube