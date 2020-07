“It's TUESDAY! And since its CHOOSEDAY: Choose to Smile. 😊 Choose to be Happy. 😃 Choose to Love. ❤️ Choose to Bless. 🙏 Choose to be a Blessing. 🎁Choose to be Humble. ✌️Choose to be Patient. 😉Choose to be Kind...and above all. Choose God to guide your Life.” 🙏🙏🙏 - unknown HAPPY & SAFE TUESDAY! 😊❤️😘😘 • • • • • #hermes #hermesbag #hermeslover #hermescollector #hermescollection #hermeskelly #kelly #kelly25 #hermesexotic #hermescroco #hermescrocodile #kellycroco #botd #bagoftheday #instabag #instastyle #hermesaddict #curated #hermeshimalaya #mtl1968

A post shared by EmptyL (@m.t.l1968) on Jul 20, 2020 at 4:24pm PDT