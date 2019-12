Ο κατάλογος των αγαπημένων ταινιών του Ομπάμα για το 2019, που μοιράζεται στο Twitter και στο Instagram, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων ταινίες όπως τις: The Irishman, Diane, Just Mercy, Ash is Purest White, Atlantics, Birds of Passage, το ντοκιμαντέρ Apollo 11 για την προσγείωση στο φεγγάρι και την συναρπαστική ταινία Amazing Grace της Aretha Franklin.

Next up are my favorite movies and TV shows of 2019. Of course, there’s also American Factory, a film from our own production company, Higher Ground, that was recently shortlisted for an Oscar. Here’s the full list: pic.twitter.com/PEcgwotcxm — Barack Obama (@BarackObama) December 29, 2019

"Φυσικά, υπάρχει και το American Factory, μια ταινία της δικής μας εταιρείας παραγωγής, Higher Ground, που πρόσφατα είχε επιλεγεί για Όσκαρ", δήλωσε ο Ομπάμα.

Υπάρχει επίσης η σκοτεινή κωμωδία Parasite και οι ταινίες Booksmart και Little Women.

Οι μισές από τις ταινίες του καταλόγου αυτού του έτους είναι υποψήφιες για Oscar και πολλές από αυτές έχουν επιλεγεί για βραβεία κινηματογραφικών φεστιβάλ και άλλες διακρίσεις.

Ο Ομπάμα ξεκίνησε για πρώτη φορά την δημοσίευση αυτών των λιστών με τα αγαπημένα του πολιτιστικά έργα το 2015, όταν ήταν ακόμη στην εξουσία, ξεκινώντας από βιβλία. Σκοπός είναι η επισήμανση έργων τόσο τους μεγάλων δημιουργών, όσο και λιγότερο γνωστών.

Ο πρώην Πρόεδρος των ΗΠΑ ανέφερε επίσης τρεις τηλεοπτικές εκπομπές «που θεωρούσα τόσο ισχυρές όσο και οι ταινίες»: το Unbelievable που βασίζεται σε αληθινή ιστορία, το Watchmen και τη δεύτερη σεζόν Fleabag.

Νωρίτερα ο πρώην Αμερικανός πρόεδρος. έδωσε στην δημοσιότητα την λίστα με τα αγαπημένα βιβλία του για το 2019, περιλαμβάνοντας 19 τίτλους μυθοπλασίας και πεζογραφίας.

As we wind down 2019, I wanted to share with you my annual list of favorites that made the last year a little brighter. We’ll start with books today — movies and music coming soon. I hope you enjoy these as much as I did. pic.twitter.com/l5qTGkAPok — Barack Obama (@BarackObama) December 28, 2019

Ανάμεσα στις επιλογές του Μπάρακ Ομπάμα για το 2019 ήταν τα βιβλία:

«The Yellow House» της Sarah M Broom, που η συγγραφέας Casey Cep χαρακτήρισε ως «μία όμορφη ανάμνηση που δίνει μία πλούσια και περίπλοκη περιγραφή της Νέας Ορλεάνης»

Το τελευταίο βιβλίο της Cep, «Furious Hours: Murder, Fraud and the Last Trial of Harper Lee»,

Το «How To Do Nothing: Resisting the Attention Economy» της Jenny Odell

Το «Trick Mirror: Reflections on Self-Delusion» της Jia Tolentino

Το «The Age of Surveillance Capitalism: The Fight for a Human Future at the New Frontier of Power» της Shoshana Zuboff

Το «The Anarchy: The Relentless Rise of the East India Company» του William Dalrymple

Το «Normal People» της Sally Rooney

Αναφορικά με την λίστα του για την αγαπημένη του μουσική για το 2019 όπως αναφέρει στο τρίτο κατά σειρά tweet του «από hip-hop μέχρι Country και The Boss, εδώ είναι τα τραγούδια της χρονιάς. Αν ψάχνετε για κάτι που μπορεί να κρατήσει παρέα σε μια μακρινή διαδρομή με το αμάξι ή να σας τονώσει κατά την διάρκεια της γυμναστικής σας, ελπίζω να υπάρχει ένα κομμάτι ή δύο εδώ που να σας τραβήξει την προσοχή».

From hip-hop to country to The Boss, here are my songs of the year. If you’re looking for something to keep you company on a long drive or help you turn up a workout, I hope there’s a track or two in here that does the trick. pic.twitter.com/mQ2VssyDwt — Barack Obama (@BarackObama) December 30, 2019

Με πληροφορίες απο Guardian