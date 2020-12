Μόλις λίγες μέρες μετά την ανακάλυψη και την εξαφάνιση ενός αριθμού μυστήριων μεταλλικών μονόλιθων σε Γιούτα, Καλιφόρνια, Βρετανία και Ρουμανία, εμφανίστηκε άλλος ένας στην Αδελαΐδα.

Η ασημένια κατασκευή τριών όψεων, ύψους τριών μέτρων, εμφανίστηκε στο Noarlunga, δίπλα στη γέφυρα του τρένου Seaford, περίπου στις 6 μ.μ. την Πέμπτη.

Ο άνθρωπος που εντόπισε τον γιγαντιαίο μεταλλικό μονόλιθο είπε ότι ήταν χαραγμένος με σύμβολα που φαίνονταν να είναι συντεταγμένες.

One of 2020's strangest trends has made its way to Australia, with a monolith found in Adelaide.



