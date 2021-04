Όλα τα ρεκόρ ετοιμάζεται να σπάσει η σειρά για τον Άρχοντα των Δαχτυλιδιών που ετοιμάζει το Amazon για το Prime Video. Ξέραμε ότι θα πέσουν πολλά λεφτά στην παραγωγή, αλλά το νούμερο που έγινε γνωστό μόνο για την πρώτη σεζόν προκαλεί ίλιγγο. 464 εκατομμύρια δολάρια είναι το ακριβές ποσό όπως αναφέρθηκε σε μέσα της Νέας Ζηλανδίας όπου και πραγματοποιούνται αυτή την εποχή τα γυρίσματα.

Φυσικά και είναι η πιο ακριβή σειρά όλων των εποχών αφού το Game of Thrones, το Morning Show και το Mandalorian είχαν κόστος περίπου 15 εκατομμύρια δολάρια το επεισόδιο.

Αρκετά από αυτά τα λεφτά πήγαν στη διαμόρφωση των τοποθεσιών και των σκηνικών και θα χρησιμοποιηθούν και για τις επόμενες σεζόν, όμως όπως και να το κάνουμε τα νούμερα είναι εξωπραγματικά.

Αυτή είναι η περίληψη της σειράς που δόθηκε πρόσφατα στη δημοσιότητα:

H σειρά φέρνει για πρώτη φορά στην οθόνη τους ηρωικούς θρύλους της μυθικής 2ης εποχής της Μέσης-Γης. Τοποθετείται χρονικά χιλιάδες χρόνια πριν τα βιβλία του J.R.R. Tolkien, Hobbit και The Lord of the Rings και θα μεταφέρει τους θεατές πίσω σε μία εποχή που μεγάλες δυνάμεις σφυρηλατήθηκαν, βασίλεια απέκτησαν δύναμη και κατέρρευσαν, απρόσμενοι ήρωες πέρασαν δοκιμασίες, η ελπίδα κρεμόταν από μία κλωστή και ο μεγαλύτερος κακός που δημιούργησε η πένα του Tolkien απείλησε να καλύψει ολόκληρο τον κόσμο με σκοτάδι.

Ξεκινώντας από μία εποχή ειρήνης, η σειρά ακολουθεί μία ομάδα χαρακτήρων, γνωστών αλλά και νέων, ενώ αντιμετωπίζουν την επιστροφή του κακού στη Μέση-Γη. Από τα πιο σκοτεινά βάθη των Βουνών της Ομίχλης, μέχρι τα μεγαλειώδη δάση στην πρωτεύουσα των ξωτικών, το Lindon, μέχρι το νησιώτικο βασίλειο του Νούμενορ που κόβει την ανάσα και τα πιο απομακρυσμένα μέρη του χάρτη, αυτοί οι χαρακτήρες θα φτιάξουν τις ιστορίες που ζουν πολύ μετά από αυτούς.

Ο μεγάλος κακός που αναφέρεται στην περίληψη είναι φυσικά ο Σάουρον, ενώ δεν αποκλείεται να δούμε το πως δημιουργήθηκαν τα δαχτυλίδια και πως οι βασιλιάδες των ανθρώπων κατέληξαν να γίνουν Ringwraiths. Αυτή θα είναι η πρώτη φορά που θα δούμε στην οθόνη το Νούμενορ που αναφέρεται και στην περίληψη.

Το σενάριο της σειράς γράφουν οι JD Payne και Patrick McKay, ενώ τη σκηνοθεσία έχει αναλάβει ο J.A. Bayona. Από πέρυσι ξέρουμε ότι δύο ηθοποιοί που γνωρίσαμε από το Game of Thrones θα είναι στο καστ (Robert Aramayo, Joseph Mawle) και μαζί τους θα είναι οι Owain Arthur, Nazanin Boniadi, Tom Budge, Morfydd Clark, Ismael Cruz Córdova, Ema Horvath, Markella Kavenagh, Tyroe Muhafidin, Sophia Nomvete, Megan Richards, Dylan Smith και Charlie Vickers.

Μετά από μία μεγάλη διακοπή λόγω της πανδημίας τα γυρίσματα για την πρώτη σεζόν της σειράς συνεχίζονται στη Νέα Ζηλανδία, ενώ να θυμίσουμε ότι υπάρχει ήδη η ανανέωση και για 2η σεζόν, ενώ το αρχικό πλάνο περιλαμβάνει πέντε σεζόν, με το κόστος να ξεπερνάει το ένα δισεκατομμύριο δολάρια.

Ακόμα δεν έχουμε πληροφορίες για το πότε θα γίνει η πρεμιέρα, αν και με τις δυσκολίες που έχει φέρει η πανδημία, φαντάζει δύσκολο να γίνει μέσα στη χρονιά που διανύουμε.

Πηγή: Roxx