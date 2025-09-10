Μια ξεχωριστή στιγμή έζησαν οι θεατές της συναυλίας του Κωνσταντίνου Αργυρού στη Θεσσαλονίκη, όταν ο καλλιτέχνης διέκοψε το πρόγραμμά του για να μοιραστεί με το κοινό τα τελευταία λεπτά του αγώνα της Εθνικής με τη Λιθουανία στο Eurobasket.

Κατά τη διάρκεια της εμφάνισής του, έκανε μια μικρή παύση και στη γιγαντοοθόνη της σκηνής προβλήθηκαν οι πιο κρίσιμες φάσεις του ματς. Ο ίδιος, φανερά αφοσιωμένος, παρακολούθησε τις τελευταίες επιθέσεις, ενώ το κοινό ξέσπασε σε χειροκροτήματα και πανηγυρισμούς όταν ο σπίκερ ανακοίνωσε ότι απέμεναν μόλις δέκα δευτερόλεπτα για την πρόκριση στα ημιτελικά.

«Εντάξει, νικήσαμε. Να το αφήσω κι άλλο;» είπε με χαμόγελο ο Αργυρός, πριν συνεχίσει κανονικά το πρόγραμμα της βραδιάς.

Πηγή: skai.gr

