Αποκλειστικό: Πετύχαμε τον Alfie του «Emily in Paris» σε χαλαρή διάθεση και τρυφερά στιγμιότυπα στο Παρίσι

Της Μαρίνας Χαραλάμπους

Τα γυρίσματα της νέας σεζόν του «Emily in Paris» συνεχίζονται με εντατικούς ρυθμούς στο Παρίσι και εμείς πετύχαμε τον Lucien Laviscount, γνωστό και ως «Alfie» σε τρυφερά και χαλαρά στιγμιότυπα.

Ο φακός του skai.gr πέτυχε τον γοητευτικό Βρετανό ηθοποιό να απολαμβάνει μια ηλιόλουστη βόλτα με ποδήλατο στους γραφικούς δρόμους του Le Marais.

Στη συνέχεια έκανε μια στάση σε γνωστή brasserie της περιοχής, όπου χαιρέτησε ιδιαίτερα εγκάρδια μια φίλη του, ανταλλάσσοντας αγκαλιές και χαμόγελα. Ο ίδιος αποκάλυψε ότι αυτές τις μέρες βρίσκεται στο Παρίσι για τα γυρίσματα της πέμπτης σεζόν της σειράς και θα παραμείνει στη Γαλλία για λίγες ακόμη μέρες.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Ποιος είναι ο Lucien Laviscount;

https://www.instagram.com/reel/DM56ma0on5B/?hl=el

Ο Lucien είναι 29 ετών και κατάγεται από το Ribble Valley της Αγγλίας. Ξεκίνησε την καριέρα του ως μοντέλο από πολύ μικρή ηλικία και γρήγορα πέρασε στην υποκριτική, συμμετέχοντας σε βρετανικές σειρές όπως το Grange Hill και το Coronation Street.

Αν και είναι χρόνια στον χώρο, το παγκόσμιο spotlight ήρθε με τον ρόλο του Alfie στο «Emily in Paris», όπου υποδύεται τον Άγγλο τραπεζικό που μετακομίζει στο Παρίσι για δουλειά και φυσικά μπλέκεται ερωτικά με την Emily Cooper.

Όπως και για τον χαρακτήρα του Alfie, έτσι και για τον Lucien, το Παρίσι ήταν μια πρωτόγνωρη εμπειρία. Όπως δήλωσε στο Time Magazine, «Ήταν στην πραγματικότητα η πρώτη μου φορά στο Παρίσι. Η πόλη είναι σαν ένα τεράστιο μουσείο χωρίς στέγη - όλα είναι ένα θέαμα. Έχει αυτό το μυστήριο, τον πολιτισμό και μια μοναδική ενέργεια. Ενθουσιάστηκα που ήμουν εκεί».

Ο Lucien Laviscount φαίνεται να είναι το νέο hot πρόσωπο του Netflix, με εκατομμύρια fans να τον ακολουθούν στα social media και δημοσιογράφους να τον αποκαλούν ήδη «Britain’s next big thing».



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.