Οι θαυμαστές του Καναδού τραγουδιστή και ηθοποιού Τζάστιν Μπίμπερ «έριξαν» τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μετά από ένα αποκαλυπτικό βίντεο στο οποίο εμφανίζεται να καλύπτει τα τατουάζ του φορώντας μόνο ένα λευκό μποξεράκι!

Την Πρωτοχρονιά, ο 26χρονος Μπίμπερ κυκλοφόρησε το μουσικό βίντεο για το τραγούδι του «Anyone», όπου παίζει έναν πυγμάχο - χωρίς τατουάζ. Ο αποκαλούμενος και «Biebs» ανάρτησε ένα βίντεο από τα παρασκήνια του βιντεοκλίπ, με τους μακιγιέρ να καλύπτουν τα τατουάζ για τις ανάγκες του «Anyone». «Χωρίς τατού για το #Anyonevideo», ανέφερε στο Instagram και στο Twitter.

Το βίντεο δείχνει δύο μακιγιέρ να καλύπτουν τα τατουάζ στο στήθος, το λαιμό, την πλάτη και τα χέρια του 26χρονου σταρ μέσω airbrush concealer.

Ο τραγουδιστής έχει έως και 60 τατουάζ, τα οποία άρχισε να κάνει τατουάζ από τότε που ήταν μόλις 16 ετών. Είπε ότι την τελευταία δεκαετία χρειάστηκαν περισσότερες από 100 ώρες εργασίας στο σώμα του για να αποκτήσει τα τατουάζ.

No tats for the #AnyoneVideo https://t.co/SgHgvgFm1c pic.twitter.com/9rqEiRpKAQ