Μπορεί η ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν και της Καμάλα Χάρις να είχε πολλά για να θυμόμαστε, ωστόσο σίγουρα αρκετές λεπτομέρειες με την πάροδο του χρόνου ίσως παραγκωνιστούν. Εκείνο όμως που θα θυμόμαστε για πολλά χρόνια, είναι το όνομα και η ομιλία της νεαρής ποιήτριας Αμάντα Γκόρμαν. Πρόκειται για την 22χρονη γυναίκα που εμφανίστηκε στην ορκωμοσία φορώντας ένα φωτεινό κίτρινο παλτό και ένα κόκκινο headband στα μαλλιά πιασμένα πάνω και η οποία κατάφερε να καθηλώσει τόσο με το μυαλό της, όσο και με το στυλ της.

Παρακολουθώντας την πορεία της από την μέρα εκείνη και έπειτα, διαπιστώθηκε πως την Αμάντα πραγματοποιεί αρκετές δημόσιες εμφανίσεις. Όπως έγινε γνωστό η Ellen Lee DeGeneres «ενέκρινε» την νεαρή ποιήτρια για πρόεδρο, αν και απέχει ακόμη 13 χρόνια από την ελάχιστη ηλικία που απαιτείται για να θέσει κάποιος υποψήφιος και πως τα επερχόμενα βιβλία της «Change Signs: A Children Anthem» και «The Hill We Climb and other Poems», βρίσκονται αυτή την στιγμή στην κορυφή της λίστας των μπεστσέλερ του Amazon.

Πέρα όμως από αυτά, έγινε γνωστό από τα διεθνή ΜΜΕ ότι η 22χρονη απόφοιτος του Harvard μετά την εμφάνισή της στην ορκωμοσία του Τζο Μπάιντεν υπέγραψε συμφωνία με το IMG Models, το οποίο εκπροσωπεί διάσημα μοντέλα, όπως η Kate Moss και η Gisele Bundchen - γεγονός που επιβεβαίωσε και το πρακτορείο CNN.

Πηγή: Must