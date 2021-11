Η πρώην πρώτη κυρία της Αμερικής, Μισέλ Ομπάμα, δέχτηκε να παίξει ένα guest ρόλο στην αμερικάνικη τηλεοπτική σειρά «black-ish». Είναι ίσως μία από τις πιο αγαπημένες φιγούρες του πολιτικού προσκηνίου που πέρασε ποτέ και πολύ αγαπητή στο κόσμο.

Η ίδια τώρα ασχολείται με διάφορες φιλανθρωπικές καμπάνιες με σκοπό τη βελτίωση της ζωής του αμερικανικού λαού. Αν και δεν ζει πλέον στον Λευκό Οίκο, αποτελεί μέχρι και σήμερα μια από τις γυναίκες με τη μεγαλύτερη επιρροή στον κόσμο. Όπως είναι αναμενόμενο, η συμμετοχή της σε μια τηλεοπτική σειρά έχει προκαλέσει μεγάλη είδηση, κυρίως στους θαυμαστές τις που ανυπομονούν να την δουν για μια ακόμα φορά στη μικρή οθόνη, καθώς το 2014 είχε εμφανιστεί και στη σειρά «Parks and Recreations».

Η επίσημη ανακοίνωση για την συμμετοχή της έγινε μέσω των social media, από την ομάδα παραγωγής της επιτυχημένης σειράς. Συγκεκριμένα, σε ανάρτηση τους στο Instagram ανέβασαν φωτογραφία με την ίδια και τους υπόλοιπους συντελεστές γράφοντας «Είναι τιμή μας να έχουμε την πρωτοπόρο Μισέλ Ομπάμα να συμμετέχει ως guest star».

Ακολούθως, η ίδια ανέβασε την ίδια φωτογραφία στο twitter με την λεζάντα « Ήμουν εδώ και καιρό φαν του έξυπνου χιούμορ της σειράς Black-ish και της γενικότερης ευφυΐας της και ήταν συναρπαστικό να συμμετέχω για ένα επεισόδιο. Ανυπομονώ να το δείτε όλοι».

I’ve long been a fan of @BlackishABC’s wit and all-around brilliance, and it was such a thrill to join in for an episode. I can’t wait for you all to see it! ❤️ https://t.co/NsyN6KfpG4