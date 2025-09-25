Απίστευτο και ελληνικό: Κολώνα της ΔΕΗ διαπερνά διαμερίσματα πολυκατοικίας

Βραβείο ευρεσιτεχνίας διεκδικεί ο κατασκευαστής της πολυκατοικίας στη συμβολή των οδών Κονδύλη και Φειδίου στην Κομοτηνή, αφού κολώνα φωτισμού διέρχεται από το δάπεδο δύο ορόφων πολυκατοικίας.
Η κολώνα προϋπήρχε του κτηρίου, η οποία δεν ήταν δυνατόν να μετακινηθεί, σύμφωνα με όσα λέει ένοικος του σπιτιού, οπότε προκειμένου να υπάρξει μεγαλύτερο μπαλκόνι, έπρεπε να ενσωματωθεί απαραιτήτως η τσιμεντένια κολώνα.
Την ίδια ώρα, όπως αποτυπώνεται σε σχετικό ρεπορτάζ του «Όπου Υπάρχει Ελλάδα» στον ΣΚΑΪ στο κέντρο της Κομοτηνής, κολώνα ηλεκτροδότησης, φράζει ρεύμα διέλευσης ποδηλατοδρόμου.
