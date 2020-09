''Πολλοί μετακομίζουν στο Μπέβερλι Χιλς για τη θέα. Εμένα μου άρεσε που ένιωθα το σπίτι σαν φωλιά. Έχω φράχτες στην πίσω αυλή και πίσω απ' αυτό είναι ένα μεγάλο βουνό. Έτσι νιώθω πως μου κάνουν μια ωραία, ζεστή αγκαλιά'' λέει η ηθοποιός και τραγουδίστρια μιλώντας για το σπίτι της στο Λος Άντζελες.

Το σπίτι ανακαινίστηκε δύο φορές μετά την αρχική ανακαίνιση, για να συνάδει με τις δύο μεγάλες αλλαγές στη ζωή της: το διαζύγιο της από τον πρώτο της σύζυγο, και τον ερχομό του δεύτερου παιδιού της. Σκοπός της ήταν να δημιουργήσει έναν χώρο όπου θα ένιωθε οικεία, όπου θα αντικαθηστούσε όλα τα σκούρα χρώματα με πιο φωτεινά. Ο χώρος όπως είναι τώρα, ισορροπεί άψογα τους γήινους τόνους, το παρκέ που παραπέμπει σε άλλες δεκαετίες, τα έντονα μοτίβα όπως αυτά που δίνουν άλλη ζωή στην κουζίνα και το μπλε που υπάρχει σε μελετημένες δόσεις.

Αυτό που δεν θα περίμενες ποτέ να βρεις σε ένα τέτοιο σπίτι είναι ένα κοτέτσι, κάτι που ήθελε η Duff και που της έκανε δώρο ο σύζυγός της, ο μουσικός παραγωγός Matthew Koma.

