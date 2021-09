Στο χειρουργείο οδηγήθηκε ένα 15χρονο αγόρι στο Λονδίνο, καθώς «έβαλε» στο πέος του ένα καλώδιο USB.

Στην προσπάθειά του το αφαιρέσει μόνος του, τραυματίστηκε και άρχισε να ουρεί μεγάλη ποσότητα αίματος, γεγονός που ανησύχησε την οικογένειά του και τον πήγε στα Επείγοντα.

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο 15χρονος ζήτησε να εξεταστεί χωρίς να είναι η μητέρα του παρούσα και ομολόγησε στο προσωπικό ότι έβαλε το καλώδιο για να μετρήσει το πέος του από σεξουαλική περιέργεια, ωστόσο το «πείραμα» πήγε στραβά.

