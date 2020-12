Περίπου δύο μήνες μετά την επανέναρξη του σόου της Έλεν ΝτεΤζένερις, μετά τα δημοσιεύματα για τοξικό επαγγελματικό περιβάλλον αλλά και για σεξουαλική παρενόχληση, χάνει διαφημιστές, δίνει μάχη για να μπορέσει να «κλείσει» πρωτοκλασάτους celebrities και τα νούμερα πέφτουν, όπως αναφέρουν πηγές με γνώση της κατάστασης στο BuzzFeed.

Εν ενεργεία εργαζόμενος είπε ότι οι διαφημίσεις και οι χορηγοί είναι λιγότεροι και στο τηλεοπτικό σόου και στο ψηφιακό του περιεχόμενο σε σύγκριση με τα προηγούμενα χρόνια. Εκτιμά ότι αυτή η πτώση δεν οφείλεται μόνο στην πανδημία. Την κατάσταση αυτή επιβεβαιώνει και δεύτερη πηγή που επιθυμεί να διατηρήσει την ανωνυμία της.

Ως αποτέλεσμα της μείωσης της διαφήμισης, έχει μειωθεί και το νέο περιεχόμενο και υπάρχει συχνή ανακύκλωση παλαιών βίντεο κλιπς από περασμένες τηλεοπτικές σεζόν.

«Θέλουμε να είμαστε οίκος περιεχομένου, αλλά δεν έχουμε περιεχόμενο», δήλωσε ο υπάλληλος.

