Ο Άντονι Χόπκινς –όπως και οι περισσότεροι- βρίσκεται σε κατ’ οίκον περιορισμό για να προστατευθεί από τον κορωνοϊό. Ο πολυβραβευμένος Ουαλός ηθοποιός έχοντας φτάσει αισίως στα 82 συγκαταλέγεται στις ευπαθείς ομάδες.

Ο ίδιος μοιράστηκε με τους χρήστες στα social media ένα βίντεο για να δείξει πώς περνάει την ώρα του όσο βρίσκεται σε καραντίνα.

δεν είναι μόνος του. Η παρέα του είναι ο Niblo και είναι μια παρέα απαιτητική. Ο 82χρονος βετεράνος ηθοποιός σε ανάρτησή του στα social media γράφει ότι ο γάτος του ο Niblo λατρεύει το πιάνο και τη μουσική και είναι κοινό απαιτητικό.

Στο τρυφερό βίντεο που έγινε viral, φαίνεται ότι δεν είναι μόνος του. Έχει την συντροφιά του γάτου του Niblo στον οποίο παίζει πιάνο καθώς είναι και ένας εξαιρετικός συνθέτης και μουσικός.

Niblo is making sure I stay healthy and demands I entertain him in exchange... cats 🤷🏼‍♂️ pic.twitter.com/5HgrdS2P9t