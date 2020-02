«Αυτό το show στο ημίχρονο παραλίγο να με βάλει σε μπελάδες».

Το tweet αυτό ανήκει στον Έλληνα αστέρα του ΝBA Γιάννη Αντετοκούνμπο, ο οποίος αυτοσαρκάστηκε για το πόσο «χάζεψε» με το… καλλιτεχνικό πρόγραμμα από Σακίρα και Τζένιφερ Λόπεζ στο ημίχρονο του Super Bowl.

Halftime show almost got me in trouble😂