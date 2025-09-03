Άννα Βίσση: Η φωτογραφία με τον Έλτον Τζον που έχει «τρελάνει» τους θαυμαστές της

Φωτογραφία της με τον Έλτον Τζον δημοσίευσε στο Instagram η Άννα Βίσση, η οποία τραβήχτηκε τον Ιούνιο στο πάρτι για τη βάφτιση του γιου του Γιάννη και της Δήμητρας Κούστα, στο Κάπρι της Ιταλίας. Νονά του μικρού ήταν η Άννα Βίσση, η οποία τραγούδησε στο πάρτι, ντυμένη στα λευκά. Ο Έλτον Τζον απαθανατίστηκε καθιστός σε καρέκλα, με τα χαρακτηριστικά γυαλιά που είναι το σήμα κατατεθέν του.

Στη λεζάντα, η Άννα Βίσση έγραψε: «Έγινα νονά ενός υπέροχου αγοριού και έζησα τρεις μαγικές μέρες και νύχτες με φίλους και αγαπημένους. Η τελευταία ανάμνηση μου ανήκει στον θρυλικό Έλτον Τζον».

