Το πώς τραβήχτηκε η περιβόητη φωτογραφία της συνάντησης των δύο πρώην συζύγων Jennifer Aniston και Brad Pitt στα στα παρασκήνια των βραβείων SAG απασχολεί με σημερινό του δημοσίευμα το People.



Τα επίμαχα καρέ, νούμερο ένα θέμα συζήτησης στα σόσιαλ μίντια – στιγμιότυπα της χρονιάς κατά πολλούς, οφείλονται στην Emma Mclntyre, φωτορεπόρτερ του πρακτορείου Getty, η οποία εξηγεί στο μέσο ενημέρωσης τι πυροδότησε το «δημοσιογραφικό της ένστικτο» προκειμένου να είναι σε ετοιμότητα να κάνει το κλικ την κατάλληλη στιγμή.



Η φωτορεπόρτερ βρισκόταν στα παρασκήνια των SAG και αντιλήφθηκε τον επερχόμενο… «φωτογραφικό θρίαμβο» να έρχεται όταν άκουσε πως η Jennifer Aniston κέρδισε το βραβείο καλύτερης ερμηνείας σε δραματική σειρά για το The Morning Show. Λίγη ώρα νωρίτερα, ο Brad Pitt είχε κερδίσει το βραβείο Β’ Ανδρικού για το Once Upon A Time In… Hollywod.

Όπως περιέγραψε, ο Brad Pitt βρισκόταν στα παρασκήνια και έβλεπε τον ευχαριστήριο λόγο της πρώην συζύγου του. Αφού η Τζένιφερ αποχώρησε από την σκηνή για τα παρασκήνια, πράγματι ο Μπραντ θέλησε να την συγχαρεί.

Η Emma McIntyre περιέγραψε στο People όλα όσα προηγήθηκαν της -διάσημης πια- φωτογραφίας: «Ήταν και οι δυο στα παρασκήνια και μιλούσαν στους δημοσιογράφους. Η Jennifer είχε μόλις υπογράψει κάποιες αφίσες για τα SAG και πλησίαζε προς τους δημοσιογράφους. Έτρεχα ανάμεσα στα δυο σημεία των παρασκηνίων. Ήμουν έτοιμη να φύγω όταν είδα τον Brad να πλησιάζει και αισθάνθηκα πως θα ήταν μια στιγμή που άξιζε να φωτογραφηθεί.

«Φώναξε “Aniston” κι εκείνη γύρισε, αγκαλιάστηκαν και έδωσαν συγχαρητήρια ο ένας στον άλλο. Ήταν μια στιγμή ανάμεσα σε δυο πετυχημένους ανθρώπους σε μια σημαντική τους στιγμή, που αναγνωρίζουν ο ένας την επιτυχία του άλλου και πραγματικά φαίνονταν να είναι χαρούμενοι που συναντιόνταν. Η στιγμή ήταν πραγματικά συγκινητική και μπορούσες να αισθανθείς τον σεβασμό ανάμεσα σε δυο ανθρώπους που γνωρίζονται περισσότερα από 20 χρόνια και είναι και οι δυο πετυχημένοι σε αυτό που κάνουν».

Όπως επισημαίνει το ρεπορτάζ, αν και στο ίδιο σημείο ήταν κι άλλοι δύο φωτογράφοι, η McIntyre κατάφερε να έχει την καλύτερη θέση καθώς σκέφτηκε να σταθεί στο πλάι προκειμένου «πιάσει» τις αντιδράσεις και τις εκφράσεις τους.



