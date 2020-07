Αλίκη & Βλάσσης στο εξοχικό της σταρ στον Θεολόγο. «Είναι ένα τόλμημα να συζείς με έναν άνδρα που δεν είναι νόμιμος άνδρας σου.» είχε πει το 1982 η ηθοποιός «Και ίσως είναι ένα μάθημα για όλες τις γυναίκες. Με ρωτάτε αν με ενοχλεί που είναι νεότερός μου. Αυτό το λέτε εσείς, εγώ δεν το έχω αντιληφθεί. Ούτε ο Βλάσης με έχει αφήσει να το αντιληφθώ. Είναι τόσο ώριμος, τόσο έξυπνος κι εγώ από φυσικό μου τόσο νεαρή και συγχρόνως με όλες της εμπειρίες της ηλικίας μου που τα πάμε πολύ καλά». Δίπλα στον Βλάση αλλάζει συνήθειες. Η Αλίκη ξενυχτάει, βγαίνει σαν εικοσάχρονη και διασκεδάζει στο «Εργοστάσιο». Ξαναγεννιέται. Το λεξιλόγιό της μεταλλάσσεται στη νεανική αργκό της εποχής «Γουστάρω, σάλταρα, μου τη βγήκε, τη βρίσκω…». «Αγάπη μου. εμείς οι δύο μαζί θα γεράσεις» λέει ένα βράδυ στο Βλάσση στον Θεολόγο...#alikivougiouklaki #vlassisbonatsos #greeksummer #vintagegreeksummer #greekactors #greekmemories

