Δευτέρα βράδυ στις 7 Μαρτίου του 1960 καταφθάνει στο αεροδρόμιο του Ελληνικού ο διάσημος αστέρας του Χόλιγουντ Γκρέγκορι Πεκ με την Γαλλίδα σύζυγό του Βερόνικα Πασάνι και τα δύο τους παιδιά Άντονι και Σεσίλια για τις ανάγκες των γυρισμάτων στην Ρόδο της νέας του ταινίας "Τα κανόνια του Ναβαρόνε". Μια από τις μεγαλύτερες κιν/φικές παραγωγές που γυρίστηκαν ποτέ στην Ελλάδα με σημαντικά ονόματα του παγκόσμιου σινεμά όπως οι Ντέιβιντ Νίβεν, Άντονι Κουιν και η δική μας Ειρήνη Παππά. Ο Γκρέγκορι Πεκ αποτελεί μία από τις σπουδαιότερες μορφές της χρυσής εποχής του Χόλιγουντ, βραβευμένος με Όσκαρ και ανάμεσα στους είκοσι πέντε μεγαλύτερους σταρ όλων των εποχών. Κατά την άφιξη τους στο αεροδρόμιο η πολυτελής Κάντιλακ θα τους οδηγήσει στο Kings Palace όπου θα διαμείνουν για αρκετές μέρες πριν τα γυρίσματα για να απολαύσουν τις ομορφιές της πρωτεύουσας και στην επίσκεψη τους στην Ακρόπολη (φώτο αριστερά), θα μαγευτούν κυριολεκτικά από την μοναδικότητα του χώρου. Στην πρενς κόμφερανς που θα ακολουθήσει στο ξενοδοχείο θα απαντήσει με φιλικότητα στα ερωτήματα των δημ/γράφων, θα κάνει αναφορά στο ράντσο που διαθέτει γεμάτο αγελάδες και άλογα, τον ενθουσιασμό του για την ταινία "Στέλλα" με την Μελίνα και την γνωριμία του στην Αμερική με την Κατίνα Παξινού και τον Αλέξη Μινωτή. Το βράδυ της δεξίωσης που θα γίνει προς τιμήν του στο Kings Palace θα παρευρεθεί όλη η καλλιτεχνική Αθήνα ανάμεσα τους οι Ειρήνη Παππά, Παξινού, Μινωτής και η λαμπερή Αλίκη (φώτο) στο απόγειο της καριέρας της. Στην συνέχεια η οικογένεια θα ταξιδέψει στην Ρόδο όπου θα διαμείνει με τους υπόλοιπους συν/στες της ταινίας στο ξενοδοχείο Miramare, με το πανέμορφο νησί να μετατρέπεται σε ένα τεράστιο κιν/φικό πλατό που "μυρίζει" Χόλιγουντ και όλους τους προβολείς των διεθνών μέσων ενημέρωσης να είναι στραμμένοι εκεί βοηθώντας τουριστικά και οικονομικά τον τόπο. Η ταινία πραγματοποιεί μεγάλη επιτυχία στην Ελλάδα και το εξωτερικό, κερδίζει Όσκαρ Καλύτερων Εφέ και Χρυσή Σφαίρα Καλύτερης Δραματικής Ταινίας δίνοντας ακόμη περισσότερη λάμψη στην Ελλάδα σε μια περίοδο που άνθισαν οι μεγαλύτερες μορφές της τέχνης και του πολιτισμού.#arisloupasis#greekactors#greekactress#greekcinema#vintagegreece#vintagemovies#oldactors

