Ένα δημοσίευμα με πιπεράτες αποκαλύψεις για την πριγκίπισσα Χάγια που το έσκασε από το Ντουμπάι και ζει από το 2018 στο Λονδίνο, φιλοξενεί η Daily Mail.

Η όμορφη πριγκίπισσα φέρεται να ξόδεψε σχεδόν 5 εκατ. λίρες για να κρατήσει κρυφή την παράνομη σχέση της, με τον βρετανό σωματοφύλακά της Ράσελ Φλάουερς.

Η έκτη και νεότερη από όλες τις συζύγους του σεΐχη του Ντουμπάι, Μοχάμεντ μπιν Ρασίντ αλ Μακτούμ, φέρεται να είχε σχέση για δύο ολόκληρα χρόνια με τον Φλάουερς τον οποίο και γέμιζε με πανάκριβα δώρα.

