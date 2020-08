«Εξωγήινοι έκτισαν τις πυραμίδες προφανώς». Αντιδράσεις και χλευασμό, ειδικά στην Αίγυπτο, προκάλεσε το συγκεκριμένο tweet του εκκεντρικού δισεκατομμυρίου ιδιοκτήτη της αυτοκινητοβιομηχανίας Tesla Έλον Μασκ, ωστόσο το Κάιρο… τρίβει τα χέρια του λόγω της δημοσιότητας.



Η αιγυπτιακή κυβέρνηση απηύθυνε πρόσκληση στον Μασκ να επισκεφτεί τις πυραμίδες, προκειμένου να… πειστεί ότι δεν χτίστηκαν από εξωγήινους.

Η υπουργός Διεθνούς Συνεργασίας της Αιγύπτου Ράνια Α. Αλ Μασάτ απάντησε στον δισεκατομμυριούχο λέγοντας του: «Παρακολουθώ τη δουλειά σας με μεγάλη εκτίμηση. Σας προσκαλώ κι εσάς και την SpaceX να ερευνήσετε τις γραφές για το πώς χτίστηκαν οι πυραμίδες και επίσης να δείτε τους τάφους όσων τις έχτισαν. Κύριε Μασκ, σας περιμένουμε».

Πάντως, ο Έλον Μασκ λίγο αργότερα επανόρθωσε με emoji χαμόγελου: «ο Ραμσής Β’» (τις έκτισε). «Η Μεγάλη Πυραμίδα ήταν η ψηλότερη κατασκευή από ανθρώπους για 3800 χρόνια. Τρεις χιλιάδες, οκτακόσια χρόνια» τόνισε σε τρίτο tweet του παραθέτοντας σχετικό άρθρο της Wikipedia.



I follow your work with a lot of admiration. I invite you & Space X to explore the writings about how the pyramids were built and also to check out the tombs of the pyramid builders. Mr. Musk, we are waiting for you 🚀. @elonmusk https://t.co/Xlr7EoPXX4