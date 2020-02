Κάτοικος του χωριού Αλ Μάρις του Λούξορ, αποφάσισε να πάρει… συνταξιδιώτη του τον γάιδαρό του, στο βαγόνι…

Έκπληκτοι οι επιβάτες της σιδηροδρομικής γραμμής που συνδέει το Λούξορ με την πόλη Ναγκ Χαμάντι, είδαν το κατά τα άλλα συμπαθέστατο τετράποδο να μπαίνει στο βαγόνι και να περιμένει μέχρι το τέλος της διαδρομής.

After the “Luxor Train Donkey” incident .. 5 parcels are prohibited to be transported by rail https://t.co/MvdZbEXf1t pic.twitter.com/wE0o9eevA2