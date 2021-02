Νέες εξομολογήσεις στο After Dark, την Παρασκευή 5 Φεβρουαρίου στις 00.30. Ο Mad Clip και η Λάουρα Νάργες έρχονται και είναι έτοιμοι να απαντήσουν σε όλες τις ερωτήσεις του Θέμη Γεωργαντά.

Πρώτος καλεσμένος ο Mad Clip, ο οποίος μιλά για την trap σκηνή, ξεκαθαρίζει τι τον διαφοροποιεί από τους υπόλοιπους καλλιτέχνες αυτού του είδους και αποκαλύπτει τα μελλοντικά του σχέδια στον χώρο της μουσικής. Αναφέρεται στους haters και στα μηνύματα που δέχεται αυτή την περίοδο, περιγράφει τα παιδικά του χρόνια, τη σχέση του με τη σύντροφό του, Αρετή και απαντά και στο ενδεχόμενο να γίνει πατέρας.

Όταν μπει στο εξομολογητήριο, θα καταφέρει να απαντήσει με ειλικρίνεια στις ερωτήσεις του Θέμη;

Ωστόσο, δεν είναι ο μόνος που βρίσκεται σε αυτή τη θέση. Bonus εξομολογητήριο με την παρουσιάστρια των backstage του The Voice of Greece, Λάουρα Νάργες, που έρχεται αποφασισμένη να μπει στο Πάνθεον του After Dark.

Δείτε το trailer:

Και αυτή τη χρονιά οι πιο αποκαλυπτικές εξομολογήσεις γίνονται… After Dark

Κάθε Παρασκευή στις 00.30, στον ΣΚΑΪ



Πηγή: skai.gr