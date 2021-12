O Denzel Washington αποφάσισε να καθίσει στην καρέκλα του σκηνοθέτη για 4η φορά κι έτσι τη νέα χρονιά θα έχουμε τη χαρά να δούμε στους κινηματογράφους το A Journal for Jordan. Σε μία ταινία πολύ διαφορετική από όσα μας έχει συνηθίσει έως σήμερα, ο Washington αφορμάται από μία πραγματική ιστορία και βρίσκει στο πρόσωπο του Michael B. Jordan τον πρωταγωνιστή του.

Η ταινία βασίζεται στην αυτοβιογραφία της Dana Canedy που κυκλοφόρησε το 2008 με τίτλο A Journal for Jordan: A Story of Love and Honor

Στην ταινία, η Dana γνωρίζει τον Charles στα τέλη της δεκαετίας του ’90. Η ίδια εργάζεται ως επιτυχημένη δημοσιογράφος για τη New York Times, ενώ ο Charles είναι ένας αφοσιωμένος στρατιωτικός. Αυτό είναι που την κάνει να είναι και αρκετά διστακτική απέναντί του. Έχοντας μεγαλώσει με πατέρα βετεράνο, η ίδια γνωρίζει πολύ καλά τις θυσίες που χρειάζεται να κάνει κάποιος για το επάγγελμα αυτό. Ωστόσο, αποφασίζει να δώσει τελικά μία ευκαιρία στη σχέση της με τον Charles.

Οι δυο τους ξεκινούν να γνωρίζονται καλύτερα, δοκιμάζουν τη σχέση εξ αποστάσεως για ένα διάστημα και τελικά αποφασίζουν να αρραβωνιαστούν και να κάνουν οικογένεια. Όταν το 2004 η Dana μένει έγκυος, ο Charles καλείται να υπηρετήσει στο πολεμικό μέτωπο του Ιράκ. Η ίδια μάλιστα το περίμενε ότι κάτι τέτοιο θα συνέβαινε, οπότε είχε μία ιδέα. Πριν την αναχώρησή του, δίνει στον Charles ένα ημερολόγιο όπου μπορεί να γράφει όλα όσα θα ήθελε να ξέρει ο γιος του για εκείνον μία μέρα.

Από εκεί κι έπειτα θα χρειαστείς αρκετά πακέτα χαρτομάντηλα

Ο Charles πέρασε σχεδόν οκτώ μήνες στο Ιράκ και γύρισε για να συναντήσει για πρώτη φορά τον γιο του. Στις δύο βδομάδες που πέρασαν μαζί προσπάθησε να αναπληρώσει όλο τον χαμένο χρόνο. Βέβαια, μέσα σε αυτούς τους μήνες είχε ζήσει αρκετά ώστε να γεμίσει περισσότερες από 200 σελίδες με αφηγήσεις, συμβουλές και ιστορίες για τον γιο του.

Όταν ο Charles γύρισε στο Ιράκ, συνέβη και το τραγικό συμβάν. Μαζί με άλλους δύο στρατιωτικούς σκοτώθηκαν σε έναν βομβαρδισμό το 2006. Έτσι, η Dana θα έπρεπε από εκεί και πέρα να μάθει να ζει μόνη και να μεγαλώσει τον γιο της όσο καλύτερα μπορούσε. Αυτό της έδωσε αργότερα και το κίνητρο να γράψει ένα βιβλίο και να μοιραστεί με τον κόσμο την αγάπη που είχε για τον Charles και όλα όσα εκείνος της άφησε με το ημερολόγιό του.

Ένα ρομαντικό δράμα που δεν χωρά αγωνία και spoilers

H υπόθεση είναι αρκετά ξεκάθαρη και η πραγματική ιστορία πίσω από την ταινία ευρέως γνωστή. Αυτό που σε κερδίζει τελικά στην ταινία δεν είναι τόσο η αγωνία για το τι θα συμβεί στο τέλος, αλλά οι αξεπέραστες ερμηνείες των δύο πρωταγωνιστών που είναι γεμάτοι αγάπη, ελπίδα και όρεξη για ζωή.

Διαβάστε ακόμη:

Μελαγχολία των Χριστουγέννων: Ένας οδηγός επιβίωσης

Τα 4 ζώδια που πρέπει να μάθουν να φέρονται πιο ευγενικά στον εαυτό τους

Πηγή: Savoirville

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις