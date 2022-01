Οι ταινίες "The Power of the Dog" και "West Side Story" απέσπασαν τα βασικά βραβεία στην τελετή των Χρυσών Σφαιρών, η οποία αγνοήθηκε από το Χόλιγουντ και πραγματοποιήθηκε χωρίς τηλεοπτική μετάδοση, ούτε κόκκινο χαλί, με τα βραβεία να ανακοινώνονται online.

Το σκοτεινό γουέστερν της Jane Campion "The Power of the Dog" είναι η δεύτερη ταινία γυναίκας σκηνοθέτη που βραβεύεται με την Χρυσή Σφαίρα της καλύτερης δραματικής ταινίας. Απέσπασε επίσης το βραβείο Σκηνοθεσίας, ενώ ο Kodi Smit-McPhee τιμήθηκε με το βραβείο Β' Ανδρικού Ρόλου.

Το remake του Steven Spielberg "West Side Story" απέσπασε το βραβείο Καλύτερης Ταινίας, Κωμωδία ή Μιούζικαλ, ενώ η Rachel Zegler τμήθηκε με το βραβείο της Καλύτερης Ηθοποιού στην ίδια κατηγορία και η Ariana DeBose το βραβείο του Β' Γυναικείου Ρόλου.

Ο Will Smith και η Nicole Kidman τιμήθηκαν με τις Χρυσές Σφαίρες του Α' Ανδρικού και του Α' Γυναικείου Ρόλου σε Δράμα αντίστοιχα για τους ρόλους τους στις ταινίες "King Richard" και "Being the Ricardos".

Το βραβείο Α' Ανδρικού Ρόλου στην κατηγορία Κωμωδία ή Μιούζικαλ απέσπασε ο Andrew Garfield για την ερμηνεία του στην ταινία "Tick, tick,... Boom!".

Η ταινία "Belfast", που θεωρείται μεταξύ των φαβορί στην σεζόν των βραβείων που ανοίγει, περιορίσθηκε στο βραβείο Καλύτερου Σεναρίου.

Η σειρά "Succession", της HBO, απέσπασε το βραβείο της Καλύτερης Δραματικής Σειράς.

Αλλά, κανείς από τους βραβευθέντες δεν ήταν παρών στη τελετή που πραγματοποιήθηκε κεκλεισμένων των θυρών.

Η τελετή των Golden Globes, που ανοίγει την σεζόν των κινηματογραφικών βραβείων, προσελκύει συνήθως την αφρόκρεμα της βιομηχανίας του θεάματος. Αυτήν την χρονιά όμως οι σταρ του Χόλιγουντ έμειναν μακριά από την τελετή των βραβείων της Ενωσης Ανταποκριτών Ξένου Τύπου επικρίνοντας το θεσμό για έλλειψη διαφάνειας και για ρατσισμό.

Το αμερικανικό τηλεοπτικό δίκτυο NBC αποσύρθηκε από την μετάδοση της τελετής, παρά την υψηλή τηλεθέαση των τελευταίων ετών, και το γεγονός δεν είχε μεγάλη απήχηση στο Twitter, όπου οι χρήστες ασχολήθηκαν περισσότερο με τον θάνατο του αμερικανού ηθοποιού Bob Saget, που ανακοινώθηκε κατά την διάρκεια της βραδιάς.

Η Ενωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου αποτελείται από μία εκατοστή πρόσωπα και κατηγορείται ιδιωτικά στους χολιγουντιανούς κύκλους εδώ και καιρό για σειρά περιστατικών που κινούνται ανάμεσα στην διαφθορά και τον ρατσισμό.

Η εφημερίδα Los Angeles Times αποκάλυψε πέρυσι ότι η Ενωση δεν έχει κανέναν μαύρο μεταξύ των μελών της ανοίγοντας τον χορό των επιθέσεων. Εκτοτε, η Ενωση προσπάθησε να εφαρμόσει μεταρρυθμίσεις στην λειτουργία της, απαγορεύοντας, για παράδειγμα, στα μέλη της να δέχονται πολυτελή δώρα ή δωρεάν διαμονή σε ξενοδοχεία εκ μέρους των κινηματογραφικών στούντιο που ανταγωνίζονται για να εξασφαλίσουν την ψήφο τους.

