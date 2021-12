Οι δραματικές ταινίες "The Power of the Dog" της Τζέιν Κάμπιον και "Belfast" του Κένεθ Μπράνα κυριάρχησαν σήμερα Δευτέρα στις υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών, που έχουν βυθιστεί σε μια περίοδο αναταραχής και αβεβαιότητας, έπειτα από ένα κύμα επικρίσεων και μποϊκοτάζ μετά την έλλειψη ποικιλομορφίας και διαφάνειας.

Η Ένωση Ανταποκριτών Ξένου Τύπου του Χόλιγουντ (HFPA), που απαρτίζει την κριτική επιτροπή αυτών των βραβείων, βρίσκεται εδώ και μήνες υπό πίεση έπειτα από κατηγορίες ρατσισμού, σεξισμού, παρενόχλησης και διαφθοράς.

Παραδοσιακά, η τελετή απονομής των Χρυσών Σφαιρών προσέλκυε όλους τους διεθνείς αστέρες της μεγάλης οθόνης. Όμως, φέτος, οι πρωταγωνιστές αναμένεται να κρατήσουν αποστάσεις από μια βραδιά που το τηλεοπτικό δίκτυο NBC αρνήθηκε να μεταδώσει.

Προς το παρόν δεν είναι σαφές εάν μια τελετή απονομής των βραβείων θα οργανωθεί με σάρκα και οστά την 9η Ιανουαρίου, ούτε αν οι νικητές θα αποδεχθούν το βραβείο τους.

«Δεν θα είναι η ίδια εκδήλωση όπως (την) είχαμε συνηθίσει, όμως έχουμε πει ότι θα προχωρήσουμε στις υποψηφιότητες και θα απονείμουμε τα βραβεία ό,τι κι αν συμβεί», δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο η πρόεδρος της HFPA Χέλεν Χένε, κατά την ανακοίνωση των υποψηφιοτήτων στο Μπέβερλι Χιλις νωρίς σήμερα το πρωί, τοπική ώρα, από έναν καλεσμένο έκπληξη, τον ράπερ Σνουπ Ντογκ.

«Η απονομή των βραβείων μας έχει μακρά ιστορία και θέλουμε απλά να συνεχίσουμε, όπως πάντα κάναμε», εξήγησε η ίδια.

Το "Belfast" και το "The Power of the Dog" ηγούνται του καταλόγου των υποψηφίων με επτά υποψηφιότητες η κάθε μία για την 79η τελετή των Golden Globes.

Στην κατηγορία της καλύτερης δραματικής ταινίας διεκδικούν επίσης το βραβείο το "Coda: Στον ρυθμό της καρδιάς", το "Dune" και το "Η μέθοδος των Γουίλιαμς".

Από την πλευρά της τηλεόρασης, η σειρά "Succession" θεωρείται το φαβορί στην τελετή της 9ης Ιανουαρίου, με πέντε υποψηφιότητες.

Οι Χρυσές Σφαίρες ανοίγουν παραδοσιακά τη σεζόν των κινηματογραφικών βραβείων του Χόλιγουντ και θεωρούνται ως σχεδόν το ίδιο διαπρεπή με τα Όσκαρ στην βιομηχανία της ψυχαγωγίας. Όμως, το μέλλον τους φαντάζει πλέον αβέβαιο.

Περισσότεροι από 100 υπεύθυνοι δημοσίων σχέσεων είχαν γράψει στη HFPA τον περασμένο Μάρτιο ζητώντας να βάλει ένα τέλος σε «συμπεριφορές που ευνοούν τις διακρίσεις και είναι μη επαγγελματικές, στην έλλειψη ηθικής και τις κατηγορίες για διαφθορά».

Μπροστά στο σκάνδαλο, ο οργανισμός ανακοίνωσε σύντομα μια σειρά μεταρρυθμίσεων, ιδίως την ένταξη χωρίς προηγούμενο νέων μελών για να βελτιωθεί η αντιπροσώπευση των μειονοτικών ομάδων στους κόλπους της.

«Έχουμε ήδη καλές επιδόσεις αναφορικά με τις μεταρρυθμίσεις μας. Εργαστήκαμε σκληρά και είμαστε υπερήφανοι για αυτές τις μεταρρυθμίσεις, όμως η δουλειά δεν έχει ολοκληρωθεί (…). Χρειάζεται ακόμη λίγος χρόνος και ελπίζουμε τα στούντιο και η βιομηχανία να συνεχίσουν να μας στηρίζουν», είπε η πρόεδρος HFPA.

Ωστόσο, έως τώρα, οι μεταρρυθμίσεις της Ένωσης έχουν προκαλέσει περισσότερο σκεπτικισμό παρά εγκώμια.

Επικριτές της, όπως οι ηθοποιοί Σκάρλετ Γιόχανσον και Μαρκ Ράφαλο, κατήγγειλαν δημοσίως αυτές τις μεταρρυθμίσεις ως ανεπαρκείς, ενώ ο Τομ Κρουζ έστειλε πίσω στην Ένωση τις τρεις Χρυσές Σφαίρες που του είχαν απονεμηθεί, σε μια κίνηση διαμαρτυρίας.

Μεγάλα στούντιο, όπως η Warner Bros, το Netflix και η Amazon ανακοίνωσαν ότι δεν θα εργαστούν πλέον με την HFPA, όσο σημαντικές αλλαγές δεν υλοποιούνται.

Κατά το παρελθόν, οι Χρυσές Σφαίρες κατηγορήθηκαν συχνά ότι αγνοούσαν κατά την επιλογή τους ηθοποιούς και σκηνοθέτες που δεν ήταν λευκοί, οι οποίοι, όμως, είχαν υπογράψει αξιομνημόνευτες ερμηνείες και έργα.

Φέτος, τρεις από τους υποψηφίους για το βραβείο καλύτερου ηθοποιού σε δραματική ταινία είναι μαύροι: ο Γουίλ Σμιθ, ο Ντένζελ Ουάσιγκτον και ο Μαχερσάλα Αλί.

Σπάνια τιμηθείσες από τις Χρυσές Σφαίρες, οι γυναίκες σκηνοθέτες εκπροσωπούνται στις υποψηφιότητες του 2022 από την Τζέιν Κάμπιον και τη Μάγκι Τζιλενχάλ.

Οι υποψηφιότητες των Χρυσών Σφαιρών, που σε γενικές γραμμές προβάλλονται από τα πρωινά μαγκαζίνο των μεγάλων αμερικανικών δικτύων, τα οποία είναι πολύ δημοφιλή και με μεγάλη τηλεθέαση, φέτος αναγκάστηκαν να περιοριστούν στο κανάλι τους στο YouTube, καθώς υπήρξε μεγάλη αδιαφορία.

«Η αντίδραση του Χόλιγουντ ήταν μια συλλογική σιωπή», έγραφαν σήμερα το πρωί οι Los Angeles Times.

