Ένας ακόμη αρχαιολογικός θησαυρός εντοπίστηκε στο βυθό της Μεσογείου, από δύτες γαλλο-αιγυπτιακής αποστολής υπό το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο Υποβρύχιας Αρχαιολογίας (IEASM).

Εντόπισαν ένα ναυάγιο αρχαίου στρατιωτικού πλοίου καθώς αλλά και τα ερείπια ελληνικού ταφικού συμπλέγματος, στην βυθισμένη αρχαία πόλη Θώνις-Ηράκλειο, που κάποτε υπήρξε το μεγαλύτερο λιμάνι της Αιγύπτου, όπως μεταδίδει το Reuters.

Η πόλη Θώνις-Ηράκλειο αποτελούσε την πύλη εισόδου στην Αίγυπτο και βρισκόταν στο χείλος του δυτικού βραχίονα του Νείλου. Ήταν η κραταιά πόλη για αιώνες πριν ιδρυθεί η Αλεξάνδρεια από τον Μεγάλο Αλέξανδρο το 331 π.Χ..

Καταστράφηκε και βυθίστηκε μαζί με ένα μέρος του Δέλτα του Νείλου από σεισμούς και παλιρροϊκά κύματα. Η Θωνίς-Ηράκλειο εντοπίστηκε το 2001 στον κόλπο του Αμπουκίρ κοντά στην Αλεξάνδρεια, που τώρα πια είναι η δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της Αιγύπτου.

The Egyptian-French archaeological mission of the European Institute of Underwater Archeology (IEASM), working in Alexandria, discovered the wreck of a warship from the Ptolemaic period, and the remains of a Greek funerary area dating back to the beginning of the fourth centuryBC pic.twitter.com/hdT7WJToZL