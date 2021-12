Τα Χριστούγεννα είναι μια περίοδος αγαπημένη για μικρούς και μεγάλους κυρίως για τα δώρα που ανταλλάσσουμε.Ιδανικό δώρο για φέτος τα Χριστούγεννα ένα βιβλίο-δώρο κλασσικό και διαχρονικό.

Φέτος διαλέξτε για τις γιορτές αξιόλογα βιβλία και χαρίστε στους αγαπημένους σας χαλαρωτικές στιγμές ανάγνωσης δίπλα στο χριστουγεννιάτικο δέντρο!

Συγκεντρώσαμε τις παρακάτω προτάσεις βιβλίων και σας τις παρουσιάζουμε:

1. Ἡ Ἱστορία ἔχει πρόσωπο – Μορφὲς τοῦ 1821 στὴν Ἑλλάδα τοῦ Ὄθωνα ἀπὸ τὸν βέλγο διπλωμάτη Benjamin Mary

Το βιβλίο Ἡ Ἱστορία ἔχει πρόσωπο – Μορφὲς τοῦ 1821 στὴν Ἑλλάδα τοῦ Ὄθωνα ἀπὸ τὸν βέλγο διπλωμάτη Benjamin Mary (συνέκδοση του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου και της Ιστορικής και Εθνολογικής Εταιρείας της Ελλάδος) έφερε στο προσκήνιο 125 άγνωστα και ανέκδοτα μέχρι πρότινος σχέδια από το λεύκωμα του Benjamin Mary (1792-1846), του πρώτου βέλγου διπλωμάτη στην Ελλάδα και ζωγράφου.

Στα σχέδια αυτά απεικονίζονται 320 μοναδικά πρόσωπα, τα οποία εμπλουτίζουν την προσωπογραφία αγωνιστών, πολιτικών, ιερωμένων, λογίων και καθημερινών ανθρώπων των μέσων του 19ου αιώνα, με μορφές άγνωστες στην εικονογραφία και πολύ σημαντικές για την τοπική ιστορία. Χάρη στην παρατηρητικότητα του Mary διασώθηκαν ιδιαίτερα χαρακτηριστικά από τις φυσιογνωμίες επωνύμων και ανωνύμων, από τους οποίους εντυπωσιάστηκε τόσο ώστε να τους σχεδιάσει. Επιπλέον, τα στιγμιότυπα με πληρεξουσίους και θεατές στην Εθνική Συνέλευση του 1843-1844, μοναδικά στο είδος τους, αποτελούν μια αξιόλογη ιστορική μαρτυρία. Εξίσου σημαντικό στοιχείο είναι και οι υπογραφές των εικονιζομένων, που παρακινημένοι από τον ζωγράφο, σημείωσαν το όνομά τους κάτω από τις προσωπογραφίες, αφήνοντας ένα μοναδικό τεκμήριο στην ιστορία.

Επιστημονική επιμέλεια – Συντονισμός έρευνας: Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου

Συλλογικός τόμος

Γλώσσα κειμένου: ελληνική

Αθήνα, 2020

Σκληρόδετο, 34 x 25 εκ., 384 σελίδες

ISBN : 978-618-83044-5-1, 978-960-6812-97-2

Εκδόσεις AdVenture ΑΕ (www.adventuresa.gr)

Έρευνα – Κείμενα: Ιφιγένεια Βογιατζή, Μαρία Γιουρούκου, Χαρίκλεια Γ. Δημακοπούλου, Δήμητρα Κουκίου, Leonora Navari, Γιώργος Τζεδόπουλος.

Αναλυτικό ευρετήριο της έκδοσης (σύνταξη: Μίτση Σκ. Πικραμένου) διατίθεται στις ιστοσελίδες του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου και του Εθνικού Ιστορικού Μουσείου.

Κυκλοφορεί και η αγγλική έκδοση (History Has a Face – Figures of 1821 in Othonian Greece by the Belgian Diplomat Benjamin Mary).

2. Σταμάτα να παριστάνεις τον φασουλή και άλλα διηγήματα, Ασπασία Κράλλη

Τα διηγήματα αυτά είναι μια σύνθεση από εικόνες μοναχικών ανθρώπων, που συνάντησε η συγγραφέας περπατώντας στους δρόμους. Χρόνια τώρα παρατηρεί. Αυτή είναι η δουλειά της, να παρατηρεί. Ηθοποιός, σκηνοθέτης και συγγραφέας θεατρικών έργων χωρίς λόγια. Παρατηρεί και ανιχνεύει τις ματιές, τις εκφράσεις των χειλιών, των φρυδιών, την κίνηση του λαιμού και των δαχτύλων, τον ρυθμό της ανάσας, τον βηματισμό, τον τρόπο του καθίσματος, τη στάση του σώματος. Τη γλώσσα του σώματος. Πάνω σ’ αυτά έχει βασιστεί για να δημιουργήσει ένα λεξιλόγιο. Το λεξιλόγιο του θεάτρου της σιωπής.

Η Ασπασία Κράλλη υπηρέτησε όλα τα είδη του θεάτρου, στο Εθνικό Θέατρο, στο Θέατρο Τέχνης, στο Κρατικό Θέατρο Βορείου Ελλάδος, στο Ημικρατικό Θέατρο Κρήτης, στην Όπερα της Βοστώνης, όπου ερμήνευσε στα ελληνικά το ρετσιτατίβο στον ρόλο της Μήδειας του Κερουμπίνι, και ακόμα σε πολλούς ιδιωτικούς θιάσους στην Αθήνα, που είναι δύσκολο να αναφερθούν όλοι, καθώς εδώ και σαράντα πέντε χρόνια ασκεί το επάγγελμα της ηθοποιού. Το 1993 δημιούργησε το Θέατρο της Σιωπής. Το θέατρο της σιωπής είναι ένα είδος θεάτρου: θέατρο χωρίς λόγια. Το 1995 ίδρυσε με τον σύζυγό της, τον ηθοποιό Χρήστο Βαλαβανίδη, το Από Μηχανής Θέατρο. Η συλλογή διηγημάτων «Σταμάτα να παριστάνεις τον φασουλή και άλλα διηγήματα» είναι το πρώτο της βιβλίο.

Εκδόσεις Βακχικόν

3. Το Νεφελώδες Όνειρο των Εννέα

Θεωρείται από πολλούς το σημαντικότερο αριστούργημα της Κορεάτικης λογοτεχνίας.

Το ταξίδι ενός Βουδιστή μοναχού που θέτει το ερώτημα αν η ζωή που ονειρευόμαστε θα μας κάνει πραγματικά ευτυχισμένους;

Εκδόθηκε για πρώτη φορά το 1687, το μυθιστόρημα ξεκινάει με ένα νέο μοναχό που υποκύπτει στους πειρασμούς οχτώ νεράιδων. Η τιμωρία του· να μετενσαρκωθεί ως ένας κοινός άντρας. Στο ταξίδι του μέσα από αυτή τη νέα ζωή γεμάτη υλικά, πολεμικά και αισθησιακά κατορθώματα πέρα από τα πιο τρελά του όνειρα, συναντά τις οκτώ νεράιδες με ανθρώπινη μορφή. Καθώς οι επιτυχίες του μεγαλώνουν, έρχεται όλο και πιο κοντά στο να κατανοήσει επιτέλους τις θεμελιώδεις αλήθειες της διδασκαλίας του Βούδα.

Εκδόσεις Λέμβος

Συγγραφέας: Κιμ Μαν Τσουνγκ

Μετάφραση από τα αγγλικά: Ελένη Κατσιώλη

Επιµέλεια: Πηνελόπη Παλατιανού

∆ιάσταση: 14x21 cm, Σελίδες: 344

ISBN: 978-618-5413-14-9

4. ΠΕΡΙΠΕΤΕΙΕΣ ΤΗΣ ΜΕΣΑΙΑΣ ΤΑΞΗΣ - Κοινωνιολογικές καταγραφές στην Ελλάδα της ύστερης μεταπολίτευσης

Ποια είναι η ιστορία της μεσαίας τάξης στη Δύση μετά τον Β΄ Παγκόσμιο Πόλεμο; Ποια η σχέση της με την κατανάλωση, τον ατομικισμό και τη χειραφέτηση;

Με ποιον τρόπο φτάσαμε στην πανθομολογούμενη πλέον υπαρξιακή της κρίση; Ποια η ιστορική πορεία των μεσαίων στρωμάτων στην Ελλάδα από τη δεκαετία του ’60 και μετά; Μέσα από ποιες εμπειρίες συνάφθηκε το κοινωνικό συμβόλαιο της μεταπολιτευτικής μεσαίας τάξης; Πώς γίνεται η ελληνική οικογένεια να είναι ταυτόχρονα ο βιότοπος και η καταδίκη της;

Υπάρχει ακόμα κάποια ταυτότητα μεσαίων στρωμάτων στη χώρα μας ή πλέον έχουν διασπαστεί σε αντίπαλες μικρό-κοινότητες ανθρώπων οι οποίοι με δυσκολία συνυπάρχουν σήμερα στους τόπους της κοινωνικής και συναισθηματικής ερήμωσης; Η κρίση της πανδημίας θα επικυρώσει τις ανισότητες που διέπουν τις σχέσεις των μελών της παλιάς μεσαίας τάξης στην Ελλάδα ή μήπως θα αποδειχτεί ευκαιρία για μια νέα κοινωνική και πολιτισμική σύγκλιση;

Αυτά είναι μερικά από τα ερωτήματα που θέτει και πασχίζει να απα-ντήσει αυτό το βιβλίο.

Παναγής Παναγιωτόπουλος

3η έκδοση

Εκδόσεις Επίκεντρο

Σελίδες: 424

ISBN: 9789604589920

5. “Το χρήμα και εμείς”

Το ακριβότερο είναι πάντα και το καλύτερο; Η φθήνια τρώει τον παρά; Ποια είναι τα πιο κοινά λάθη που κάνουμε σε ό,τι αφορά το χρήμα και για ποιους λόγους τα κάνουμε;

Στις καθημερινές μας συναλλαγές αναγκαζόμαστε να παίρνουμε γρήγορες αποφάσεις, με επικρατέστερο κριτήριο το κόστος σε χρήμα, γιατί θεωρούμε ότι είναι πιο σαφές και ασφαλές. Όμως, πόσο εξοπλισμένοι είμαστε ώστε να αποφασίζουμε σωστά;

Στο βιβλίο Το χρήμα κι εμείς, ο συγγραφέας και καθηγητής Ψυχολογίας και Συμπεριφορικών Οικονομικών Νταν Αριέλι και ο κωμικός και συγγραφέας Τζεφ Κρέισλερ, αντλώντας παραδείγματα από τις καθημερινές δραστηριότητες, μας αποκαλύπτουν, με διασκεδαστικό τρόπο, ποια λάθη κάνουμε όταν αγοράζουμε προϊόντα και υπηρεσίες και μας εξηγούν πώς να κάνουμε καλύτερες οικονομικές επιλογές.

Συναρπαστικό, αποκαλυπτικό και ουσιαστικό, το βιβλίο αυτό μας εφοδιάζει με τα πρακτικά εργαλεία που χρειαζόμαστε για να κατανοούμε και να βελτιώνουμε τις χρηματοοικονομικές επιλογές μας, για να αποταμιεύουμε και να ξοδεύουμε εξυπνότερα, για να απελευθερωθούμε από το δυναστικό βάρος του χρήματος και να παίρνουμε αποφάσεις με γνώμονα πάντα μια καλύτερη ζωή.

Συγγραφέας: Dan Ariely, Jeff Kreisler

Μετάφραση: Άγγελος Φιλιππάτος

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Κοινωνικές Επιστήμες

ΣΕΛ.: 368

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 14,5 x 20 εκ.

ISBN: 978-618-5369-36-1



Εκδόσεις Αιώρα





6. Cyprus and the Levant: Rare Books from the Sylvia Ioannou Foundation

Ένας συλλεκτικός τρίτομος κατάλογος (σε 300 αριθμημένα αντίτυπα) παρουσιάζει 782 από τις σημαντικότερες σπάνιες εκδόσεις και χειρόγραφα της Συλλογής του Sylvia Ioannou Foundation. Η Συλλογή του Ιδρύματος αποτελεί σήμερα μία από τις σπουδαιότερες ιδιωτικές συλλογές παγκοσμίως με θεματικό άξονα την Κύπρο. Η ποικιλία πληροφοριών για τους συγγραφείς, τους τυπογράφους, την εκδοτική παραγωγή γενικά και την κτητορική πορεία των αντιτύπων, μαζί με την πλούσια εικονογράφηση καθιστούν τον κατάλογο σύγγραμμα αναφοράς και σημαντικό εργαλείο για την μελέτη της ιστορίας της Ανατολικής Μεσογείου, την ιστορία του βιβλίου, καθώς και την κίνηση των ιδεών.

Σπάνιες εκδόσεις, που περιέχονται στον κατάλογο, διατίθενται στην Ψηφιακή Βιβλιοθήκη της ιστοσελίδας του Ιδρύματος Σύλβιας Ιωάννου.

Καταλογογράφηση: Leonora Navari

Επιμέλεια: Άρτεμις Σκούταρη

Γλώσσα κειμένου: αγγλική

Αθήνα, 2016

1η έκδοση, συλλεκτική, σε 300 αριθμημένα αντίτυπα

3 πανόδετοι τόμοι (34×25 εκ.), σε θήκη

712 σελίδες, με έγχρωμη εικονογράφηση και ευρετήρια

ISBN: 978-960-87792-9-7

Εκδόσεις AdVenture ΑΕ (www.adventuresa.gr)

7. «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η παγκόσμια σημασία της»

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αιώρα το βιβλίο «Η Ελληνική Επανάσταση του 1821 και η παγκόσμια σημασία της»

του κορυφαίου και διακεκριμένου Σκωτσέζου νεοελληνιστή και συγγραφέα Ρόντρικ Μπήτον, ο οποίος έχει αφιερωθεί στα γράμματα και στον πολιτισμό της σύγχρονης Ελλάδας.

Το βιβλίο έχει ήδη κυκλοφορήσει στα αγγλικά, επίσης από τις Εκδόσεις Αιώρα, με τίτλο «The Greek Revolution of 1821 and its Global Significance».

Σύμφωνα με τον γνωστό ελληνιστή τα χρόνια από το 1776 μέχρι το 1923 αποκαλούνται από τους διεθνείς ιστορικούς, ως η εποχή των Επαναστάσεων και η κορύφωσή της ήρθε στις δεκαετίες πριν και μετά το 1800. Όμως διήρκεσε έναν ολόκληρο αιώνα: από την Αμερικανική Διακήρυξη της Ανεξαρτησίας (1776) ως τις μεγάλες εθνικές «ενοποιήσεις» της Γερμανίας και της Ιταλίας τη δεκαετία του 1860. Η Ελληνική Επανάσταση, που ξέσπασε την άνοιξη του 1821, βρίσκεται ακριβώς στο μέσον αυτής της μακράς «εποχής των επαναστάσεων» — και, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέρων, αποτέλεσε το σημείο καμπής της.

Οι ιστορικοί άργησαν να αναγνωρίσουν τον καίριο ρόλο που έπαιξε η εξέγερση των Ελλήνων.

Η διεθνής αναγνώριση της Ελλάδας ως κυρίαρχου, ανεξάρτητου κράτους ήρθε εννέα χρόνια αργότερα, το 1830, με μια διαδικασία η οποία αναδιαμόρφωσε το γεωπολιτικό σκηνικό της ευρωπαϊκής ηπείρου ή, μάλλον, για την ακρίβεια, μεγάλου μέρους του κόσμου. Αυτό το συνοπτικό και περιεκτικό βιβλίο φιλοδοξεί να εξηγήσει όσα συνέβησαν στη διάρκεια αυτών των εννέα ετών, με τις ευρύτατες (και σίγουρα απρόβλεπτες) συνέπειές τους, καθώς και τους λόγους για τους οποίους η πλήρης σημασία αυτών των γεγονότων αρχίζει να εκτιμάται μόλις σήμερα, διακόσια χρόνια αργότερα.

ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Roderick Beaton

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δέσποινα Κανελλοπούλου

ΣΕΛ.: 96

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 12,8 x 20,5 εκ.

ISBN: 978-618-5369-44-6

Εκδόσεις Αιώρα

8. Ίχνη στα όνειρα, μυθιστόρημα

Το μυθιστόρημα «Ίχνη στα όνειρα» είναι μια ιστορία που θα μπορούσε να μη θεωρηθεί καν μυθοπλασία, αλλά περισσότερο ένας σκληρός ρεαλισμός παρά ένα μυθιστόρημα του φανταστικού, που αφηγούνται σε πρώτο πρόσωπο οι επτά πρωταγωνιστές της. Όμως, κάθε φορά, η συνείδηση του προηγούμενου ξυπνά στο σώμα του επόμενου και σταδιακά γίνεται ο άλλος, αυτός που δεν εννοούσε, ο ξένος που σκότωσε. Ο πατέρας που δεν συμφιλιώθηκε με τον ομοφυλόφιλο γιο του, ο γιος που προδόθηκε από τον διεμφυλικό εραστή του, ο κυνηγημένος αλλοδαπός φίλος του διεμφυλικού, ο νεαρός αστυνόμος που τον συνέλαβε, ο δικαστής που τους δίκασε και ένας σκαραβαίος, το μαυριδερό έντομο που συμβολίζει την εκ νέου γέννηση, κάτω από το παπούτσι του δικαστή. Έξι άνθρωποι, έξι συνειδήσεις κλεισμένες στα γυάλινα βάζα της εμφιαλωμένης πραγματικότητάς τους, και ένα σκαθάρι, που έμελλε, πάνω σε κάποια μεταφορά της γλώσσας, να σκοτωθεί ο ένας από τον άλλον, σε ένα ταξίδι προς την ενσυναίσθηση, για την κατανόηση του άλλου, του διαφορετικού, του ξένου μέσα από τον αλληλοσπαραγμό.

Ο Γιώργος Παναγιωτίδης, ποιητής και πεζογράφος, είναι διδάκτορας στη Δημιουργική Γραφή και διδάσκει στα αντίστοιχα Μεταπτυχιακά Προγράμματα του Πανεπιστημίου Δυτικής Μακεδονίας και του Ελληνικού Ανοιχτού Πανεπιστημίου. Το μυθιστόρημά του «Ερώτων και αοράτων» διακρίθηκε με το Βραβείο Μυθιστορήματος του περιοδικού Διαβάζω το 2008. Το βιβλίο του «Γιώργος Σεφέρης - Βίος και παρωδία» βρέθηκε στη μικρή λίστα για τα βραβεία δοκιμίου του περιοδικού Αναγνώστης το 2015. Το μυθιστόρημά του «Ίσος Ιησούς» είναι το πρώτο στην Ελλάδα που αποτελεί μέρος διδακτορικής διατριβής στη Δημιουργική Γραφή.

Συγγραφέας Γιώργος Παναγιωτίδης

Εκδόσεις Βακχικόν

9. Μπάιρον

Κυκλοφορεί από τις Εκδόσεις Αιώρα μια ξεχωριστή βιογραφία για τον Λόρδο Μπάιρον, ποιητή-σύμβολο του ρομαντισμού, γοητευτική και αμφιλεγόμενη προσωπικότητα, ταυτισμένη με την Ελλάδα, με το κίνημα του φιλελληνισμού και την Ελληνική Επανάσταση του 1821. Μια βιογραφία γραμμένη από τον Ιταλό πρίγκιπα και σαγηνευτικό συγγραφέα Τζουζέπε Τομάζι ντι Λαμπεντούζα που, συνεπαρμένος από την αγγλική λογοτεχνία και την προσωπικότητα του Λόρδου Μπάιρον, ερευνά διεξοδικά και μας παρουσιάζει τη ζωή και το έργο του. Αρκεί να θυμηθούμε πώς περιέγραφε ο ίδιος ο Μπάιρον τον εαυτό του, για να κατανοήσουμε τη σημασία του κειμένου: «Αλλάζω τόσο πολύ, γίνομαι τα πάντα εναλλάξ και τίποτα για πολύ, είμαι ένα τόσο παράξενο μείγμα καλού και κακού, που θα ήταν δύσκολο να με περιγράψει κάποιος».

Με αγάπη και σπουδή ο Τομάζι ντι Λαμπεντούζα, εξαιρετικός γνώστης της αγγλικής λογοτεχνίας, δεινός αφηγητής και με χιούμορ, ανατέμνει τη φαινομενικά αντιφατική ζωή και το έργο του Μπάιρον, ζωντανεύει την ταραχώδη εποχή που έζησε, ξεδιπλώνει χωρίς φόβο και πάθος όλα τα στοιχεία που έχει συλλέξει στη δική του έρευνα και μας καλεί να τον ξαναγνωρίσουμε, μέσα από ένα λιτό αλλά εμβριθές και ελκυστικό κείμενο.

Την έκδοση συνοδεύει εισαγωγή της Θεοδώρας Πασαχίδου που μας δίνει πληροφορίες για τον συγγραφέα, καθώς και για την προσέγγισή του στο πρόσωπο και τον μύθο του Λόρδου Μπάιρον. Γιατί τόσο το έργο όσο και η ζωή του Μπάιρον έχουν απασχολήσει πολλούς βιογράφους, αλλά σε ποιο βαθμό μπορεί κάποιος να πει την αλήθεια; Τι περιορισμούς θέτει η κάθε εποχή, η ηθική της αλλά και οι διαθέσιμες πηγές; Χαρακτηριστικό παράδειγμα ο νόμος περί ομοφυλοφιλίας στην Αγγλία με τους περιορισμούς που έθετε στη ζωή και την έκφραση και καταργήθηκε μόλις τη δεκαετία του 1960.

Το βιβλίο κλείνει με ένα χρονολόγιο της ζωής του Μπάιρον.



ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ: Giuseppe Tomasi di Lampedusa

ΜΕΤΑΦΡΑΣΗ: Δήμητρα Δότση

ΕΙΣΑΓΩΓΗ: Θεοδώρα Πασαχίδου

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ: Βιογραφία

ΣΕΛ.: 128

ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ: 12,7 x 20,5 εκ.

ISBN: 978-618-5369-35-4

Εκδόσεις Αιώρα

10. Τέλος χρόνου

Το Τέλος Χρόνου είναι πολιτικό μυθιστόρημα που διαδραματίζεται στο πλαίσιο ιστορικών γεγονότων που εξελίχθηκαν το 1971 στην Τουρκία και γύρω από το Πολυτεχνείο Κωνσταντινούπολης. Το μυθιστόρημα αναπτύσσεται σε πολλά επίπεδα, κοινωνικό, πολιτικό, ιστορικό, ψυχολογικό και αστυνομικό.

Ο κεντρικός χαρακτήρας του μυθιστορήματος, φοιτητής του πολυτεχνείου αυτού, είναι αντιμέτωπος με την αστυνομία η οποία τον θεωρεί εξτρεμιστικό στοιχείο της Αριστεράς, ενώ παρασύρεται από τη δίνη που προκαλεί η εκδίωξη των Ελλήνων από την Πόλη το διάστημα μεταξύ 1955-1975.

Εκδόσεις Τσουκάτου

Συγγραφέας: Βασίλης Μούτσογλου

Σελίδες: 374, ∆ιάσταση: 14x21 cm

ISBN: 978-618-5466-09-1

11. ΕΠΙΛΟΓΟΣ 2021

Ο «Επίλογος», η μοναδική ετήσια πολιτιστική έκδοση του τόπου μας, κλείνοντας 29 χρόνια συνεχούς παρουσίας στα πολιτιστικά δρώμενα της χώρας, παρουσιάζει τον φετινό της τόμο «Επίλογος 2021», όπου καταγράφονται όλα όσα πραγματοποιήθηκαν στη διάρκεια του χρόνου που πέρασε, σε όλους τους τομείς του Πολιτισμού: Γράμματα-Ιδέες, Θέατρο, Κινηματογράφος, Εικαστικά, Χορός, Μουσική, Media, Φωτογραφία, Αρχιτεκτονική, Κόμικ, Πολιτιστική Πολιτική, Φεστιβάλ, Πολιτιστική Κληρονομιά, Επέτειοι, Χρονολόγιο όλων των παραστάσεων της περιόδου 2020-2021 και Αφιερώματα στον ιστορικό-νεοελληνιστή κ. Roderick Beaton, την ηθοποιό κα Λήδα Πρωτοψάλτη και τον συγγραφέα-σκηνοθέτη κ. Βασίλη Παπαβασιλείου καθώς και ένα επετειακό αφιέρωμα στους Φιλέλληνες με αφορμή την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του ’21.

Τα φετινά κείμενα υπογράφουν οι έγκριτες προσωπικότητες του πνευματικού χώρου του τόπου μας :

Μαίρη Αδαμοπούλου, Γιάννης Ασδραχάς, Γρηγόρης Βαλτινός, Γιώργος Βέης, Θάνος Μ. Βερέμης, Μαίρη Βιδάλη, Τάκης Βλαστός, Κώστας Γεωργουσόπουλος, Ανδρέας Γιακουμακάτος, Κορνήλιος Διαμαντόπουλος, Δέσποινα Ερρίκου, Νίκος Σπ. Ζέρβας, Γρηγόρης Ιωαννίδης, Tζωρτζίνα Κακουδάκη, Σπύρος Κακουριώτης, Βίκυ Καραφουλίδου, Γιάννης Κίζης, Θοδωρής Κουτσογιάννης, Βασίλειος Κ. Λαμπρινουδάκης, Λίνα Μενδώνη, Χρήστος Μήτσης, Νίνος Φένεκ Μικελίδης, Γιώργος Β. Μονεμβασίτης, Γιάννης Ν. Μπασκόζος, Σπύρος Μπιμπίλας, Roderick Beaton, Ιάσων Νεύρης, Μαρία Παναγιωτοπούλου, Ράνια Παπαδοπούλου, Σίσσυ Παπαθανασίου, Γιώργος Πατούλης, Προκόπιος Παυλόπουλος, Μαγδαληνή Ρεμούνδου, Δέσποινα Σαββοπούλου, Αλεξάνδρα Σφοίνη, Δημήτρης Β. Τριανταφυλλίδης, Γιώργος Π. Τσάμπρας, Σταμάτης Φασουλής, Αλέξανδρος Χαρκιολάκης.

Ο «ΕΠΙΛΟΓΟΣ 2021» βρίσκεται σε όλα τα βιβλιοπωλεία από την 1η Δεκέμβρη.

Σελίδες: 525

Τιμή: 42 ευρώ

12. Η ΥΠΟΝΟΜΕΥΣΗ ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ 2015-2019

…Η προετοιμασία για αυτή την υπονόμευση είχε αρχίσει αρκετά χρόνια πριν, από τότε που εκδηλώθηκε η ελληνική κρίση. Σταδιακά, η ιδεολογία της αντιδημοκρατίας κατακτούσε έδαφος. Κέρδιζε το νου και τις καρδιές της πλειονότητας των κατοίκων της χώρας. Αυτοί που θα έπρεπε να υπερασπιστούν τη δημοκρατία δίσταζαν να το κάνουν. Η ηγεμονία των εχθρών της φιλελεύθερης δημοκρατίας δεν σήκωνε αμφισβήτηση…

«Η δοκιμασία της περιόδου 2015-2019 ήταν πρωτίστως θεσμική και αισθητική. Ο Πέτρος Παπασαραντόπουλος, –έγκυρος και επίμονος αναλυτής του εθνικολαϊκισμού–, αποκάλυπτε τις προβληματικές πτυχές της περιόδου εν τω γίγνεσθαι. Τώρα βλέπουμε τη συστηματικότητα, τη διορατικότητα και την ιστορικότητα των αναλύσεών του. Το βιβλίο διατηρεί νωπή τη μνήμη του πρόσφατου παρελθόντος και η μνήμη θωρακίζει την Δημοκρατία».

Ευάγγελος Βενιζέλος



Πέτρος Π. Παπασαραντόπουλος

Πρόλογος: Δημήτρης Κ. Ψυχογιός

Εκδόσεις Επίκεντρο

Σελίδες: 424

ISBN: 9789604589968

13. Λαίδη Τσόρτσιλ: Η πολυτάραχη ζωή της

Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για τη ζωή, τους έρωτες και τα σκάνδαλα μιας από τις πιο αξιόλογες γυναίκες της ιστορίας: την Αμερικάνα μητέρα του Ουίνστον Τσόρτσιλ, Τζένι Τζερόμ. Το βιβλίο αυτό περιγράφει με ζωηρά χρώματα τη δύσκολη –και συχνά ανέφικτη– ισορροπία μεταξύ αγάπης, ελευθερίας και καθήκοντος, ενώ συνάμα συλλαμβάνει το πνεύμα μιας αλησμόνητης γυναίκας, μιας γυναίκας που άλλαξε τη ροή της ιστορίας.

Ως λαίδη Ράντολφ Τσόρτσιλ, γέννησε έναν άντρα ο οποίος καθόρισε τον εικοστό αιώνα: τον γιο της, Ουίνστον. Η Τζένι προικισμένη καλλιτεχνικά και οξυδερκής πολιτικά, οργανώνει την άνοδο του συζύγου της στο Κοινοβούλιο και το δύσκολο πέρασμα του νεαρού γιου της στη ενηλικίωση. Όμως, όσο θεριεύει η επιρροή της οικογένειας, τόσο ξεσπούν σκάνδαλα. Η Τζένι γοητεύεται αναπόδραστα από τον ευφυέστατο και σαγηνευτικό κόμη Τσαρλς Κίνσκι – διπλωμάτη, έμπειρο ιππέα, βαθιά παθιασμένο εραστή. Το ειδύλλιό τους φουντώνει όσο η υγεία του Ράντολφ Τσόρτσιλ φθίνει, και η Τζένι –μια γυναίκα της οποίας κρίνεται κάθε κίνηση στη δημόσια σκηνή– πρέπει να περπατήσει σε τεντωμένο σκοινί ανάμεσα στο καθήκον και τις επιθυμίες της.

Αναγκασμένη ν’ αποφασίσει πού πραγματικά ανήκει η καρδιά της, η Τζένι ρισκάρει τα πάντα –ακόμα και τον γιο της– και αναστατώνει τη ζωή ανθρώπων, και τη δική της ακόμα, και στις δύο ακτές του Ατλαντικού.

Στέφανι Μπάρον

Μετάφραση: Άννα Παπασταύρου

Σελ.: 426

Διαστάσεις: 15,5x23,5, Εξώφυλλο: Σκληρόδετο

ISBN: 978-960-6893-49-0

Εκδόσεις Gema

14. Μεσάνυχτα στο Τσερνόμπιλ: H άγνωστη ιστορία της μεγαλύτερης πυρηνικής καταστροφής

Η ιστορία του Τσερνόμπιλ είναι πιο πολύπλοκη, πιο ανθρώπινη, και πιο τρομακτική από τον Σοβιετικό μύθο. Ο Adam Higginbotham παρουσιάζει μια συναρπαστική, παρότι δυσφορική, αφήγηση που φέρνει την καταστροφή του 1986 στη ζωή μέσα από τα μάτια των ανδρών και των γυναικών που την έζησαν από πρώτο χέρι. Αντλώντας υλικό από εκατοντάδες ώρες συνεντεύξεων που πραγματοποιήθηκαν σε διάστημα μιας δεκαετίας, όπως επίσης από γράμματα, ανέκδοτα απομνημονεύματα και τεκμήρια αρχείων των οποίων το απόρρητο άρθηκε προσφάτως, το βιβλίο αυτό θα μπορούσε να είναι ένα δεξιοτεχνικό θρίλερ.

Το Μεσάνυχτα στο Τσερνόμπιλ είναι ένα συγκλονιστικό πορτραίτο της χειρότερης πυρηνικής καταστροφής έως και τις μέρες μας, αλλά και των συνεπειών της προσπάθειας του ανθρώπινου είδους να υποτάξει τον φυσικό κόσμο στη θέλησή του· Ζητήματα τα οποία – απέναντι στην κλιματική αλλαγή και άλλες απειλές – παραμένουν όχι απλά επίκαιρα, αλλά ζωτικά.



Είδος: Επιστημονική Εκλαΐκευση

Συγγραφέας: Adam Higginbotham

Μετάφραση: Αγορίτσα Μπακοδήμου



Εκδόσεις Utopia



15. 33 Ιστορίες για το 1821



Η Επανάσταση του 1821 ήταν κομβικός σταθμός στην Ιστορία του Ελληνισμού, καθώς αφενός οδήγησε στην ίδρυση του ανεξάρτητου ελληνικού κράτους, αφετέρου ενέπνευσε τις επόμενες γενιές των Ελλήνων για συνέχιση των απελευθερωτικών αγώνων και κράτησε ενωμένο το Έθνος σε δίσεκτους καιρούς.

Τα 33 διηγήματα-ιστορίες είναι εικόνες, στιγμές του αγώνα όπως τις βλέπουν 33 σύγχρονοι συγγραφείς διακόσια χρόνια μετά την επανάσταση του 1821. Η έκδοση αυτού του τόμου έγινε με την ελπίδα οι συγγραφείς να φωτίσουν με τη δική τους ματιά την αθέατη πλευρά της Επανάστασης.

Συλλογική έκδοση

33 Ιστορίες για το 1821

Σελ.: 348,

ISBN: 978-960-6893-53-7

ΕΚΔΟΣΕΙΣ GEMA

16. EXTRATERRESTRIAL - Η ΠΡΩΤΗ ΕΝΔΕΙΞΗ ΝΟΗΜΟΝΟΣ ΕΞΩΓΗΙΝΗΣ ΖΩΗΣ

Ο κορυφαίος αστρονόμος του Χάρβαρντ παρουσιάζει τη θεωρία του σύμφωνα με την οποία ένα εξωγήινο αντικείμενο υψηλής τεχνολογίας από ένα μακρινό άστρο επισκέφθηκε πρόσφατα το ηλιακό μας σύστημα.



Στο Extraterrestrial, ο Λεμπ αφηγείται τη συναρπαστική ιστορία του πρώτου διαστρικού επισκέπτη που εντοπίστηκε στο ηλιακό μας σύστημα. Περιγράφει την θεωρία του και τις βαθιές συνέπειές της για την επιστήμη, τη θρησκεία, και το μέλλον του είδους μας αλλά και του πλανήτη μας. Ένα απίστευτο ταξίδι στις εσχατιές της επιστήμης, του χωροχρόνου και της ανθρώπινης φαντασίας. Το Extraterrestrial καλεί τους αναγνώστες να στοχεύσουν στα άστρα –και να δουν με κριτική ματιά τι κρύβεται ανάμεσά τους, όσο παράξενο κι αν φαίνεται αυτό.

AVI LOEB

Επιστημονική εκλαΐκευση

Μετάφραση: Νίκος Αποστολόπουλος

Επιμέλεια: Διομήδης Πηγής

Σελίδες: 368

ISBN: 978-618-5173-64-7

Εκδόσεις: Utopia

Πηγή: skai.gr

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News

και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις