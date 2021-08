Έφυγε από τη ζωή, σε ηλικία 62 ετώνο σαξοφωνίστας και ιδρυτικό μέλος του διάσημου βρετανικού συγκροτήματος UB40 Brian Travers. Την τελευταία τριετία πάλευε σκληρά με τον καρκίνο από επιπλοκές του οποίου έχασε τελικά τη ζωή του.



Την είδηση έκανε γνωστή το συγκρότημα σε ανάρτηση του στο twitter.

«Με μεγάλη μας λύπη ανακοινώνουμε τον χαμό του συντρόφου μας, αδελφού μας και ιδρυτικού στελέχους των UB40 και θρύλου της μουσικής Brian David Travers. Ο Brian πέθανε χθες, έχοντας στο πλευρό του την οικογένειά του, μετά από μια μακρά και ηρωική μάχη. Οι σκέψεις μας είναι στην σύζυγό του Lesley, στην κόρη του Lisa και στον γιο του Jamie. Είμαστε όλοι συντετριμμένοι από το γεγονός και ζητούμε να γίνει σεβαστή η επιθυμία της οικογένειας για ιδιωτικότητα»

It is with great sadness that we announce the passing of our comrade, brother, founding UB40 member and musical legend, Brian David Travers. Brian passed away yesterday evening with his family by his side, after a long and heroic battle with cancer. pic.twitter.com/V3EguMJCYY — UB40 (@UB40OFFICIAL) August 23, 2021

Σύμφωνα με τον Guardian, πέθανε στο σπίτι του στο Moseley περιτριγυρισμένος από την οικογένειά του στις 22 Αυγούστου.Η τελευταία παράσταση του Travers με το συγκρότημα ήταν σε μια συναυλία τον Δεκέμβριο του 2019 που πραγματοποιήθηκε στο Arena Birmingham.

Our thoughts are with Brian’s wife Lesley, his daughter Lisa and son Jamie. We are all devastated by this news and ask that you respect the family’s need for privacy at this time. pic.twitter.com/grpGUkyYFH — UB40 (@UB40OFFICIAL) August 23, 2021

Τον Μάρτιο του 2019 έχασε την επετειακή περιοδεία του συγκροτήματος μετά από επιληπτική κρίση στο σπίτι και διαπιστώθηκε ότι είχε δύο όγκους στον εγκέφαλό του.

Το συγκρότημα έχει δημιουργήσει επιτυχίες όπως το Red Red Wine και (I Can't Help) Falling in Love With You και έχουν πουλήσει 100 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως.

Πηγή: skai.gr