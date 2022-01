Ο κινηματογραφιστής Ζαν-Κλοντ Λορντ, σκηνοθέτης πολλών ταινιών και τηλεοπτικών σειρών που σφράγισε την ιστορία της έβδομης τέχνης στο Κεμπέκ, πέθανε σε ηλικία 78 ετών.

Ο Ζαν-Κλοντ Λορντ ήταν "ένας πρωτοπόρος του κινηματογράφου και της τηλεόρασης στο Κεμπέκ", υπογράμμισε ο πρωθυπουργός του Κεμπέκ Φρανσουά Λεγκό σε συλλυπητήριο μήνυμα στο Twitter.

Toutes mes condoléances à la famille et aux proches de Jean-Claude Lord, un pionnier du cinéma et de la télévision au Québec.

Je garde de beaux souvenirs, entre autres, de les colombes et de Lance et Compte. https://t.co/vCJaCflXwp