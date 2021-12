Οι εκδόσεις Gema ιδρύθηκαν από την Μαρία Γκέρτσου το 2001. Οι τίτλοι Ψυχολογίας - Παιδικής Ψυχολογίας, τις εδραίωσαν στην αγορά του βιβλίου. Με γνώμονα την αισθητική και την ποιότητα, προσφέρουν στους αναγνώστες τους μια σειρά λευκωμάτων για την Ελλάδα, την Τέχνη και τον Πολιτισμό της. Ο κατάλογός τους εμπλουτίζεται με βιβλία ελληνικής και ξένης λογοτεχνίας, αυτοβιογραφίες, μελέτες - δοκίμια και βιβλία μαγειρικής. Τη λίστα συμπληρώνουν εικονογραφημένα βιβλία για τους μικρούς μας φίλους.

Οι εκδόσεις Gema σας προτείνουν 10 εξαιρετικές επιλογές βιβλίων για τον φετινό χειμώνα.

1. «Ευτυχισμένος στην Αλάσκα / Δυνατά μυαλά κόντρα στον άνεμο» του Ραφαέλ Σανταντρέου

Το βιβλίο περιγράφει τρία βήματα για να επαναπρογραμματίσουμε το μυαλό μας και να μετατραπούμε σε υγιή και δυνατά άτομα από συναισθηματικής άποψης, ακόμα και σε καταστάσεις φαινομενικά αντίξοες.

Όλες οι νευρώσεις που μας δυσχεραίνουν τη ζωή –αγωνία, κατάθλιψη άγχος, ντροπαλότητα-, όλες οι ανησυχίες και οι φόβοι είναι απλώς αποτέλεσμα μιας λανθασμένης αντίληψης, που μπορούμε να μεταβάλουμε δια παντός. Το «Ευτυχισμένος στην Αλάσκα» παρουσιάζει τη μέθοδο για να το κατορθώσουμε, θεμελιωμένη στην πιο αποτελεσματική θεραπευτική σχολή του κόσμου: τη μοντέρνα γνωστική ψυχολογία.

Έγραψαν για το βιβλίο:

«Με αυτό το βιβλίο θα ξεκινήσεις ένα συναρπαστικό ταξίδι προς την εσωτερική σου γαλήνη».

Μανόλο Γκαρθία, μουσικός και πρώην μέλος του συγκροτήματος El ultimo de la fila

«Το “Ευτυχισμένος στην Αλάσκα” παρουσιάζει την καλύτερη μέθοδο που έχει σχεδιαστεί για να αποκτήσουμε συναισθηματική δύναμη».

Δρ. Λουίς Μιγέλ Μαρτίν, ψυχίατρος και προϊστάμενος τμήματος του Νοσοκομείου ντελ Μαρ της Βαρκελώνης

Βιογραφικό

Ο Ραφαέλ Σανταντρέου είναι ένας από τους πιο περιζήτητους ψυχολόγους της Ισπανίας. Μετά τις σπουδές του στην Ισπανία και στην Αγγλία, εργάστηκε ως καθηγητής στο Πανεπιστήμιο Ραμόν Γιουλ. Στη δεκαετία του 2000 συνεργάστηκε με τον διάσημο ψυχολόγο Τζόρτζιο Ναρντόνε στο Κέντρο Στρατηγικής Θεραπείας στο Αρέτζο της Ιταλίας.

Σήμερα έχει αφιερωθεί στην ψυχοθεραπεία ασθενών -το μεγάλο του πάθος- και στην εκπαίδευση γιατρών και ψυχολόγων. Στο γραφείο του στη Βαρκελώνη τον επισκέπτονται ασθενείς από όλο τον κόσμο ή τους παρέχει τις συμβουλές του μέσω τηλεδιάσκεψης.

Τα προηγούμενα βιβλία του «Η τέχνη της ευτυχισμένης ζωής» (ΕΙ arte no amargarse la vida) και «Τα γυαλιά της ευτυχίας» (Las gafas de la Felicidad) έχουν γίνει βιβλία αναφοράς της ψυχολογίας σε διεθνές επίπεδο.

Ραφαέλ Σανταντρέου

Ευτυχισμένος στην Αλάσκα

Δυνατά μυαλά κόντρα στον άνεμο

Μετάφραση: Χριστίνα Αμαργιανού

Σελ.: 333, τιμή: 12 ευρώ

ISBN: 978-960-6893-51-3

Εκδόσεις Gema



2. Ιστορίες της μέρας και της νύχτας του Γκυ Ντε Μωπασάν

«Ο βοριάς φυσούσε μανιασμένα, παρασύροντας από τον ουρανό τεράστια χειμωνιάτικα σύννεφα, μαύρα και πυκνά, που έριχναν περνώντας στη γη σφοδρές νεροποντές. Η αγριεμένη σαν θεριό θάλασσα μούγγριζε και κτυπούσε με δύναμη στην όχθη πετώντας εκεί πελώρια κύματα, που με κίνηση αργή άφριζαν κι έσκαγαν σαν ριπές πολυβόλου. Ξανάρχονταν ρυθμικά το ένα μετά το άλλο, ψηλά σαν τα βουνά, σκορπίζοντας στον αέρα, κάτω από τα απόκρημνα βράχια, τον λευκό αφρό των κορυφών τους σαν οργισμένο ξέσπασμα τεράτων…».

Οι «Ιστορίες της μέρας και της νύχτας» του κορυφαίου εκπροσώπου του γαλλικού νατουραλισμού, του Γκυ ντε Μωπασάν (1850-1893), μας ταξιδεύουν στις απόκρημνες ακτές της Νορμανδίας, στο γλυκό φως του γαλλικού Νότου, όμως και στην άγρια και σκληρή Κορσική: Αγάπη, τρυφερότητα, επιθυμίες, αλλά και φόνος γονιών, μέθυσοι, δειλοί αστοί, πανούργοι χωριάτες, εικόνες από έναν κόσμο γεμάτο αντιθέσεις, όπου ο συγγραφέας αποτυπώνει τη ροή της ζωής, τη μέρα και τη νύχτα, σε μια συνέχεια, δίχως τέλος.

Γκυ Ντε Μωπασάν

Ιστορίες της μέρας και της νύχτας

Μετάφραση: Βασιλική Τσίγκανου

Σελ.: 348, τιμή: 12€ (με τον ΦΠΑ)

ISBN: 978-960-6893-54-4

Εκδόσεις Gema

3. Κανένας δεν φοβάται εκείνους που χαμογελούν της Veronique Ovaldé

Η Γκλόρια επέλεξε αυτή τη μέρα του Ιουνίου για να φύγουν. Παίρνει τις κόρες της από το σχολείο και ξεκινά μαζί τους χωρίς προειδοποίηση για ένα μακρινό ταξίδι. Οι τρεις τους αφήνουν πίσω τους τις ακτές της Μεσογείου με κατεύθυνση προς τον Βορρά, το αλσατικό σπίτι μέσα στο δάσος του Κάιζερχαϊμ στο οποίο η Γκλόρια, ως παιδί, περνούσε τις διακοπές της. Γιατί αυτή η ξαφνική λιποταξία; Από ποια απειλή θέλει να ξεφύγει; Για να το μάθουμε, πρέπει να πάμε πίσω, στα ταραγμένα νερά του παρελ- θόντος, να γνωρίσουμε τον Τζιοβανάνγκελι, που την πήρε υπό την προστασία του όταν πέθανε ο πατέρας της, να σηκώσουμε το πέπλο γύρω από τον θάνατο του Σαμουέλ, του πατέρα των παιδιών της –πού βρισκόταν η Γκλόρια εκείνο το βράδυ;– και να καταλάβουμε τελικά ποιον ρόλο μπορεί να έπαιξε ο δικηγόρος Σαντινί σε όλη αυτή την ιστορία.

Μέχρι ποιου σημείου μπορούμε να προστατεύσουμε τα παι- διά μας; Σε αυτό το μυθιστόρημα, με αμείωτη ένταση, η Βερονίκ Οβαλντέ σκηνοθετεί τον συναρπαστικό χαρακτήρα μιας μητέ- ρας που η ανησυχία της απέναντι στον κόσμο μεταλλάσσεται σε αδυσώπητη ψυχραιμία προκειμένου να τον αντιμετωπίσει.

Η Βερονίκ Οβαλντέ έχει εκδώσει εννιά μυθιστορήματα, μεταξύ των οποίων το Et mon cœur transparent (βραβείο France Culture – Télérama), Όσα ξέρω για τη Βέρα Κάντιντα (εκδ. Gema, βραβείο μαθητών λυκείου Renaudot 2009, βραβείο France Télévisions και Μεγάλο Βραβείο των αναγνωστριών του Elle), Des vies d’oiseaux, La Grâce des brigands (L’Olivier, 2008, 2009, 2011, 2013) και πιο πρόσφατα, Soyez imprudents les enfants (Flammarion, 2016).

Veronique Ovaldé

Κανένας δεν φοβάται εκείνους που χαμογελούν

Μετάφραση: Ροζαλί Σινοπούλου

Σελ.: 260, τιμή: 15€ (με τον ΦΠΑ)

ISBN: 978-960-6893-52-0

Εκδόσεις Gema

4. Λαίδη Τσόρτσιλ: Η πολυτάραχη ζωή της του Στέφανι Μπάρον

Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα για τη ζωή, τους έρωτες και τα σκάνδαλα μιας από τις πιο αξιόλογες γυναίκες της ιστορίας: την Αμερικάνα μητέρα του Ουίνστον Τσόρτσιλ, Τζένι Τζερόμ. Το βιβλίο αυτό περιγράφει με ζωηρά χρώματα τη δύσκολη –και συχνά ανέφικτη– ισορροπία μεταξύ αγάπης, ελευθερίας και καθήκοντος, ενώ συνάμα συλλαμβάνει το πνεύμα μιας αλησμόνητης γυναίκας, μιας γυναίκας που άλλαξε τη ροή της ιστορίας.

Η εύπορη προνομιούχα και ακραία Νεοϋορκέζα Τζένι Τζερόμ σάρωσε σαν καταιγίδα τη βικτοριανή Αγγλία. Μεγαλωμένη με την πολυτέλεια του Χρυσού Αιώνα στο Νιούπορτ και το Παρίσι της Δεύτερης Γαλλικής Αυτοκρατορίας– ζούσε μια εξωφρενικά μοντέρνα ζωή, ολότελα δική της, γεμάτη αντιφάσεις, πάθη, τραγωδίες και θριάμβους.

Ως λαίδη Ράντολφ Τσόρτσιλ, γέννησε έναν άντρα ο οποίος καθόρισε τον εικοστό αιώνα: τον γιο της, Ουίνστον. Η Τζένι προικισμένη καλλιτεχνικά και οξυδερκής πολιτικά, οργανώνει την άνοδο του συζύγου της στο Κοινοβούλιο και το δύσκολο πέρασμα του νεαρού γιου της στη ενηλικίωση. Όμως, όσο θεριεύει η επιρροή της οικογένειας, τόσο ξεσπούν σκάνδαλα. Η Τζένι γοητεύεται αναπόδραστα από τον ευφυέστατο και σαγηνευτικό κόμη Τσαρλς Κίνσκι – διπλωμάτη, έμπειρο ιππέα, βαθιά παθιασμένο εραστή. Το ειδύλλιό τους φουντώνει όσο η υγεία του Ράντολφ Τσόρτσιλ φθίνει, και η Τζένι –μια γυναίκα της οποίας κρίνεται κάθε κίνηση στη δημόσια σκηνή– πρέπει να περπατήσει σε τεντωμένο σκοινί ανάμεσα στο καθήκον και τις επιθυμίες της.

Αναγκασμένη ν’ αποφασίσει πού πραγματικά ανήκει η καρδιά της, η Τζένι ρισκάρει τα πάντα –ακόμα και τον γιο της– και αναστατώνει τη ζωή ανθρώπων, και τη δική της ακόμα, και στις δύο ακτές του Ατλαντικού.

Η Στέφανι Μπάρον είναι απόφοιτος του Πρίνστον και του Στάνφορντ, όπου υπήρξε μέλος του Ιδρύματος Andrew W. Mellon στο τμήμα των Ανθρωπιστικών Σπουδών. Είναι συγγραφέας των μεμονωμένων ιστορικών μυθιστορημάτων μυστηρίου A Flaw in the Blood και The White Garden, καθώς και του εθνικού μπεστ σέλερ, αγαπημένου των κριτικών, Jane Austen Mystery series. Πρώην αναλύτρια μυστικών πληροφοριών για τη CIA, η Στέφανι –η οποία γράφει επίσης και με το ψευδώνυμο Francine Mathews– άντλησε από την εμπειρία της στον τομέα της κατασκοπείας για μυθιστορήματα, όπως το Jack 1939, το οποίο ο New Yorker περιέγραψε ως το «πιο απολαυστικά υψηλού επιπέδου θρίλερ που μπορεί κανείς να φανταστεί». Ζει και εργάζεται στο Ντένβερ του Κολοράντο.

Στέφανι Μπάρον

Λαίδη Τσόρτσιλ: Η πολυτάραχη ζωή της

Μετάφραση: Άννα Παπασταύρου

Σελ.: 426, τιμή: 18 ευρώ

Διαστάσεις: 15,5x23,5, Εξώφυλλο: Σκληρόδετο

ISBN: 978-960-6893-49-0

Εκδόσεις Gema



5.Πως θα γίνετε διαφορετικοί γονείς - Καλωσορίστε τα συναισθήματα του παιδιού, χαρίστε του ηρεμία και αυτοπεποίθηση

Κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gema το εξαιρετικό βιβλίο των Κριστίν Κοκάρ και Κατρίν Πιρό- Ρουέ Πως θα γίνετε διαφορετικοί γονείς. Καλωσορίστε τα συναισθήματα του παιδιού, χαρίστε του ηρεμία και αυτοπεποίθηση.

Ένα βιβλίο- εργαλείο στα χέρια κάθε γονιού. Ένας οδηγός που θα σας προσφέρει λύσεις, σύντροφός σας σε μια διαπαιδαγώγηση καλοπροαίρετη και διαφορετική.

Ένα αναλυτικό πανόραμα για:

• να κατανοήσουμε τις βάσεις της αρμονικής ανάπτυξης του παιδιού από 0 έως 10 ετών·

• να καθιερώσουμε μια μη βίαιη επικοινωνία χωρίς να απαρνηθούμε τους κανόνες·

• να κάνουμε παιδαγωγικές επιλογές που ευνοούν την αυτοπεποίθηση και την ολόπλευρη ανάπτυξη του παιδιού·

• να αφουγκραστούμε και να συντροφέψουμε τα συναισθήματα του παιδιού χάρη σε ήπιες θεραπείες: μεθόδους αντιστρές, αναπνοή, χαλάρωση, οικοδόμηση εμπιστοσύνης, τεχνοθεραπεία...

Η Κριστίν Κοκάρ είναι ομοιοπαθητική γιατρός, φυτοθεραπεύτρια.

Η Κατρίν Πιρό-Ρουέ είναι δημοσιογράφος, ειδικευμένη στην εναλλακτική γονεϊκότητα.

Η Αν-Μαρί Σιλ είναι ψυχολόγος, ψυχοθεραπεύτρια ειδικευμένη στις γνωστικές και συμπεριφορικές θεραπείες.

Με τη συνεργασία της Ναταλί Αντρί και της Ναταλί Ζαλό.

Κριστίν Κοκάρ και Κατρίν Πιρό- Ρουέ

Πως θα γίνετε διαφορετικοί γονείς

Καλωσορίστε τα συναισθήματα του παιδιού, χαρίστε του ηρεμία και αυτοπεποίθηση.

Μετάφραση: Γιούλα Σταθοπούλου

Σελ.: 238, τιμή: 12 €

ISBN: 978-960-6893-50-6

Εκδόσεις Gema

6.Στην πιο σκοτεινή γωνιά της Elizabeth Haynes

Ένα συναρπαστικό μυθιστόρημα γεμάτο αγωνία, μια εξαιρετικά πειστική απεικόνιση της ιδεοληψίας.

Η Κάθριν απόλαυσε την εργένικη ζωή για αρκετό καιρό, ώστε να ξέρει ότι ήρθε η ώρα να μην είναι πια μόνη μόλις τον αντίκρισε για πρώτη φορά. Πανέμορφος, χαρισματικός και αυθόρμητος, ο Λη μοιάζει πολύ καλός για να είναι αληθινός. Και οι φίλες της συμφωνούν απόλυτα, καθώς καθεμιά με τη σειρά της πέφτει θύμα της γοητείας του.

Η ασταθής συμπεριφορά του Λη και ο έλεγχος που ασκεί στην Κάθριν την κάνουν να αισθάνεται όλο και περισσότερο απομονωμένη. Οδηγείται στην πιο σκοτεινή γωνιά του κόσμου της, δεν εμπιστεύεται κανέναν, σχεδιάζει σχολαστικά τη διαφυγή της.

Τέσσερα χρόνια μετά, και παλεύοντας να ξεπεράσει τους δαίμονες της, η Κάθριν τολμάει να σκεφτεί ότι μπορεί να είναι ασφαλής και τίποτα δεν μπορεί να τη βλάψει.

Μέχρι τη στιγμή που ένα τηλεφώνημα θα τα αλλάξει όλα.

Έγραψαν για το βιβλίο:

«Ένα βιβλίο που σε καθηλώνει» Guardian

«Μία έντονη πρόκληση για το μυαλό…. Ένα ρίγος στη σπονδυλική στήλη» Stotmag

«Φανταστικό» Newsbooks Magazine

Elizabeth Haynes

Στην πιο σκοτεινή γωνιά

Μετάφραση: Αλέξανδρος Χονδρός

Σελ.: 555, τιμή: 17 ευρώ (με το ΦΠΑ)

ISBN: 978-960-6893-31-5

Εκδόσεις Gema

7. Ταξιδεύοντας στην αιωνιότητα του Jane Hawking

Η Τζέιν Χόκινγκ, η πρώτη σύζυγος του ιδιοφυούς αστροφυσικού Στίβεν Χόκινγκ, αφηγείται τις αναμνήσεις της από την κοινή τους ζωή σε ένα συγκινητικό βιβλίο, στο οποίο βασίστηκε η βραβευμένη με Όσκαρ ταινία «Η θεωρία των πάντων» (2014).

Πρόκειται για τη συναρπαστική ιστορία του γάμου τους, του τραυματικού διαζυγίου τους αλλά και της πρόσφατης συμφιλίωσής τους. Σ’ αυτό το εξαιρετικά ειλικρινές αλλά και αστείο βιβλίο, η Τζέιν Χόκινγκ περιγράφει όχι μόνο τα ιδιαίτερα περίπλοκα και οδυνηρά διλήμματα του πρώτου της γάμου αλλά και τον τρόπο με τον οποίο τα τρωτά σημεία της σχέσης του ζευγαριού τονίζονταν από τον αντίκτυπο που είχε η φήμη και ο πλούτος στη ζωή τους. Το αποτέλεσμα είναι ένα βιβλίο για την αισιοδοξία, την αγάπη και την αλλαγή, που θα μιλήσει στην καρδιά και το μυαλό του αναγνώστη.

Έγραψαν για το βιβλίο:

«Ο Στίβεν Χόκινγκ μπορεί να σκέφτεται σε έντεκα διαστάσεις, αλλά η πρώτη σύζυγός του έχει μάθει να αγαπάει σε πολλές».

-The Sunday Times

«Τι γίνεται ο χρόνος όταν διαλύεται ένας γάμος; Και τι απογίνεται μια γυναίκα που έχει τοποθετήσει όλο της το είναι μέσα σ’ αυτή τη σφαίρα; Για την Τζέιν Χόκινγκ η φυσική επιστήμη της αγάπης και της απώλειας βρίσκεται σ’ ένα προσωπικό σύμπαν».

-The Guardian

Jane Hawking

Ταξιδεύοντας στην αιωνιότητα

Η ζωή μου με τον Στίβεν

Μετάφραση: Έφη Φρυδά

Σελ.: 672, τιμή: 17 € (με τον ΦΠΑ)

ISBN: 978-960-6893-33-9

Εκδόσεις Gema

8.Η δουλειά κι ο κόπος της του Ευάγγελος Α.Παπαστράτος

Με τον τίτλο «Η Δουλειά και ο Κόπος της – Από τη ζωή μου» κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις GEMA η αυτοβιογραφία του Ευάγγελου Α. Παπαστράτου, ενός από τους γνωστότερους και σημαντικότερους Έλληνες επιχειρηματίες.

Με γλώσσα απλή και κατανοητή, αφηγείται το πως ένας δωδεκάχρονος που ξεκίνησε σαν «κράχτης» στο μαγαζί του Παναγόπουλου στο Αγρίνιο έφτασε να έχει σημαντική διεθνή παρουσία στις καπνικές αγορές, δημιουργώντας καπνοβιομηχανίες στην Αθήνα, τη Γερμανία και την Αίγυπτο.



Στα Δεκεμβριανά βρέθηκε, αναγκαστικά καθηλωμένος στο διαμέρισμα του και σε απόλυτη απραξία και, αναπολώντας τη ζωή του, θέλησε να καταγράψει τις προσωπικές του αναμνήσεις, τα γεγονότα και τις προσπάθειες που κατέβαλε για να πραγματοποιήσει τα όνειρα και τις φιλοδοξίες του.

Διαβάζοντας κανείς το βιβλίο διαπιστώνει αμέσως ότι η πορεία του Ευάγγελου Παπαστράτου μπορεί να αποτελέσει παράδειγμα και πηγή αισιοδοξίας και έμπνευσης για τους νέους.

Ο Ευάγγελος Παπαστράτος ήταν ένας άνθρωπος απλός, δραστήριος, διορατικός, με βαθιές ανθρώπινες και ηθικές αξίες. Πίστευε στην οικογένεια, την εργασία και την πρόοδο και το απέδειξε εμπράκτως με όλη του τη ζωή. Παράλληλα με την επιχειρηματική του δράση συμμετείχε ενεργά και ουσιαστικά άλλοτε ως πρόεδρος ή μέλος-σύμβουλος διοίκησης πλείστων κοινωφελών και φιλανθρωπικών ιδρυμάτων καθώς και ιερών ναών τόσο στην Αθήνα, τον Πειραία όσο και στην ιδιαίτερη πατρίδα του το Αγρίνιο.

Μέρος των εσόδων από την πώληση του βιβλίου θα δοθούν στο Εργαστήρι ειδικής επαγγελματικής Αγωγής και αποκαταστάσεως για νέους με νοητική υστέρηση “Παναγία Ελεούσα» στο Αγρίνιο

Ευάγγελος Α. Παπαστράτος

Η Δουλειά και ο Κόπος της

Από τη ζωή μου - Αυτοβιογραφία

Σχήμα: 14x21, Σελ: 302, Τιμή: 15 ευρώ

ISBN: 978-960-6893-15-5

Εκδόσεις GEMA

9.Η συζυγική ευτυχία του Ταχάρ Μπεν Ζελλούν

Από τις εκδόσεις GEMA, κυκλοφόρησε το εξαιρετικό μυθιστόρημα «Η συζυγική ευτυχία» του γνωστού συγγραφέα Ταχάρ Μπεν Ζελλούν.

Καζαμπλάνκα, αρχές του 21ου αιώνα. Ένας ζωγράφος, στο ζενίθ της δόξας του, βρίσκεται απ’ τη μια μέρα στην άλλη καθηλωμένος σε αναπηρική πολυθρόνα, παράλυτος από εγκεφαλική προσβολή. Η καριέρα του συντρίβεται και η λαμπερή ζωή του, γεμάτη εκθέσεις, ταξίδια και ελευθερία, διαλύεται κεραυνοβόλα.

Φυλακισμένος στην αρρώστια, μηρυκάζει την ήττα του, σίγουρος ότι ο γάμος του ευθύνεται για την κατάρρευσή του. Για να ξεφύγει απ’ την κατάθλιψη που τον παραμονεύει, αποφασίζει να γράψει κρυφά ένα βιβλίο, όπου θα αφηγείται την κόλαση της συζυγικής του ζωής. Μια διαδικασία αυτοανάλυσης που θα τον βοηθήσει να βρει το θάρρος να απελευθερωθεί από τη διαστροφική και καταστροφική του σχέση. Αλλά η γυναίκα του ανακαλύπτει το χειρόγραφο, κρυμμένο στο χρηματοκιβώτιο του ατελιέ, και αποφασίζει να καταθέσει τη δική της εκδοχή των γεγονότων, απαντώντας σημείο προς σημείο στις κατηγορίες του άντρα της.

Τι είναι άραγε η συζυγική ευτυχία σε μια κοινωνία όπου ο γάμος αποτελεί θεσμό; Συχνά τίποτε περισσότερο από μια πρόσοψη, μια ψευδαίσθηση που συντηρείται από δειλία ή από σεβασμό στις κοινωνικές συμβάσεις. Αυτό αφηγείται το ανά χείρας μυθιστόρημα αντιπαραθέτοντας δυο όψεις της ίδιας ιστορίας.

Ο Ταχάρ Μπεν Ζελλούν γεννήθηκε στη Φες, το 1944. Κέρδισε το βραβείο Γκονκούρ το 1987 για το μυθιστόρημά του «Η ιερή νύχτα». Στις Εκδόσεις Γκαλλιμάρ έχει δημοσιεύσει μυθιστορήματα, αφηγήματα και μια συλλογή ποιημάτων.

Ταχάρ Μπεν Ζελλούν

Η συζυγική ευτυχία Μετάφραση: Μήνα Πατεράκη-Γαρέφη

Σελ.: 367, τιμή: 15 ευρώ

ISBN: 978-960-6893-24-7

Εκδόσεις Gema

10. Μικρά μαθήματα ζωής της Σοφί Καρκέν

Δεν είναι εύκολο να μεγαλώσει κανείς... Μπροστά στις σκοτούρες των παιδιών τους, οι γονείς βρίσκονται συχνά πελαγωμένοι. Πώς να τα βοηθήσουν να μη γίνουν ούτε τύραννοι ούτε πρόβατα; Να επιβεβαιώσουν τον εαυτό τους ανάμεσα στους άλλους, σεβόμενα συγχρόνως τον διπλανό τους;

Αυτά τα σαράντα παραμύθια, διανθισμένα με χιούμορ και ποίηση, θίγουν όλες τις πλευρές του δεσμού με τον άλλο, από το άγχος του αποχωρισμού μέχρι τη δυσκολία να πούμε «όχι», περνώντας από τις θυελλώδεις φιλίες ή την ανάγκη να είμαστε ευγενείς. Συναντάμε εδώ ήρωες δανεισμένους από την παιδική φαντασία: τον Μιμίκο, το ντροπαλό φάντασμα που κρύβεται μέσα στην πανοπλία ενός ιππότη, τους δύο αχώριστους παπαγάλους, τον χαμαιλέοντα που ψάχνει για φίλους, ή ακόμα τη Νοεμί, τη νεράιδα... Και μαθαίνουμε μερικές ουσιαστικές αλήθειες για τον διπλανό μας: οι καβγατζήδες είναι συχνά δυστυχισμένοι, οι κακοί τρέφονται με τους φόβους των άλλων, οι ντροπαλοί έχουν καμιά φορά ύφος υπεροπτικό, και αν οι σφήκες τσιμπάνε, αυτό συμβαίνει γιατί φοβούνται...

Μέσα σε αυτά τα θαυμαστά μαθήματα ζωής, γραμμένα για να διαβάζονται το βράδυ, οι γονείς θα βρουν μια πολύτιμη βοήθεια για να μάθουν στα παιδιά τους πώς να ζουν καλύτερα με τους άλλους.

Η Σοφί Καρκέν, δημοσιογράφος και συγγραφέας, έχει τιμηθεί με το βραβείο Griffe Noire 2005 για το βιβλίο της Petites histoires pour denenir grand.



Σοφί Καρκέν

Μικρά μαθήματα ζωής

Εικονογράφηση: Μισέλ Μπουσέ

Μετάφραση: Νατάσα Παπαδοπούλου

Σχήμα: 14x21, Σελ: 264, Τιμή: €12.00

ISBN: 978-960-6893-16-2

Εκδόσεις GEMA



