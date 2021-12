Ήταν κάπως σαν κοινό μυστικό το γεγονός ότι ο Hayao Miyazaki παρά τη συνταξιοδότησή του, θα συνέχιζε την ενασχόλησή του με τις ταινίες. Η επιβεβαίωση σε αυτές τις υποψίες δεν άργησε πολύ να έρθει. Μετά την απόσυρσή του το 2013 από το Studio Ghibli, ο ίδιος είχε δώσει μία συνέντευξη -πράγμα σπάνιο- στο περιοδικό New York Times. Εκεί είχε πει ότι θα επανερχόταν για μία ακόμη ταινία στο Studio Ghibli. Όταν ερωτήθηκε γιατί, ο Hayao Miyazaki απάντησε: Γιατί το επιθυμώ.

Δεν υπάρχει σχεδόν καμία πληροφορία για τη νεα ταινία του Hayao Miyazaki



Tο μόνο που έχει γίνει γνωστό μέχρι στιγμής είναι ότι η ταινία θα βασίζεται στο βιβλίο How Do You Live. Πρόκειται για ένα μυθιστόρημα που κυκλοφόρησε το 1937 από τον συγγραφέα Genzaburo Yoshino. Η ιστορία ακολουθεί ένα 15χρονο αγόρι στο Τόκιο, τον Junichi Honda, που τον φωνάζουν Koperu. Ο Koperu έχει μόλις χάσει τον πατέρα του κι έτσι πρέπει να ζήσει με τον θείο του και να βιώσει όλα όσα έχει να του δώσει η αντιμετώπιση των προβλημάτων και η πορεία προς την ενηλικίωση. Μέσα από αυτή την ανασκόπηση, ο Koperu αναρωτιέται για όλα τα υπαρξιακά ζητήματα που μπορεί να απασχολήσουν έναν έφηβο ή έναν άνθρωπο γενικότερα.

Ο Hayao Miyazaki μοιράστηκε το γεγονός ότι το συγκεκριμένο βιβλίο ήταν ένα από τα αγαπημένα του καθώς μεγάλωνε. Επομένως, δεν χρειάζεται πια να αναρωτιόμαστε γιατί επέλεξε να το μεταφέρει στη μεγάλη οθόνη. Αν μάλιστα σκεφτούμε και την ιδιαίτερη σκοπιά του στα πράγματα, σίγουρα περιμένουμε μία μαγική ιστορία που θα μας ταξιδέψει στο μακρινό Τόκιο και θα κάνει τα αδύνατα δυνατά.

Ο Hayao Miyazaki έχει “συνταξιοδοτηθεί” πολλές φορές μέχρι σήμερα



Ο σκηνοθέτης και δημιουργός έχει δηλώσει ήδη πολλές φορές ότι αποσύρεται από τον χώρο. Κάθε φορά όμως επιστρέφει με ένα αριστούργημα. Στα τέλη της δεκαετίας του ’90 συνέβη κάτι αντίστοιχο. Χρειάστηκαν μόλις μερικά χρόνια για να επιστρέψει με την ταινία Spirited Away το 2002 που τον οδήγησε στα Όσκαρ. Όπως όλα δείχνουν και με την άνοδο της αναγνωρισιμότητας του Studio Ghibli παγκοσμίως, ίσως να περιμένουμε μία ανάλογη εξέλιξη.



