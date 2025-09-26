Ξάνθη: Στην Κοττάνη, μία ταβέρνα επιμένει παραδοσιακά

Του Νικόλα Μπάρδη

Στον ορεινό όγκο της Ροδόπης, μέσα σε πυκνά δάση από φυλλοβόλα δέντρα, υπάρχει ένας μικρός παραδοσιακός οικισμός, η γραφική Κοττάνη, που μετράει μόλις 5 μόνιμους κατοίκους.

Το καλοκαίρι γίνονται 10, ωστόσο οι περισσότεροι έχουν μεταναστεύσει σε άλλες περιοχές. Ο δρόμος που οδηγεί στο χωριό δεν είναι ασφαλτοστρωμένος και μοιάζει να είναι αποκομμένο από τον υπόλοιπο κόσμο.

Σ’ αυτό το καλά κρυμμένο χωριό υπάρχει μία παραδοσιακή ταβέρνα που σερβίρει πιάτα της ντόπιας κουζίνας, με μπόλικη αγάπη και μεράκι. Εκεί μπορεί να δοκιμάσει κανείς αυθεντική πομάκικη κουζίνα και ξεχωριστές ανατολίτικες γεύσεις. Ο λόγος φυσικά για την Ταβέρνα του Τζεμίλ, γνωστή και ως «Ταβέρνα Κοττάνη».

Πρόκειται για μία ιδιαίτερη ταβέρνα, όπου ο κύριος Τζεμίλ Χαλίλογλου μαζί με τη σύζυγό του Μουσγιέν μαγειρεύουν πεντανόστιμα πιάτα, που σερβίρουν στους επισκέπτες της περιοχής. Τα εξαιρετικής ποιότητας ντόπια κρέατα έχουν την τιμητική τους, όπως επίσης οι παραδοσιακές πίτες και οι ψητές μελιτζάνες με τυρί. Εκεί, όμως, πέρα από την ταβέρνα, μπορεί να δει κανείς και ένα μικρό λαογραφικό μουσείο που έφτιαξαν με μεράκι και υπομονή οι δυο τους όλα αυτά τα χρόνια, σε ένα διώροφο κτίριο 200 ετών! Παραδοσιακές στολές, υφαντά, χαλιά, ασπρόμαυρες φωτογραφίες και διάφορα οικογενειακά κειμήλια είναι μερικά από τα εκθέματα αυτού του μουσείου, που μας δίνουν μία σαφή εικόνα του πολιτισμού των Πομάκων.

Ο κ. Τζεμίλ μιλώντας αποκλειστικά στην κάμερα του Όπου Υπάρχει Ελλάδα στον ΣΚΑΪ εξέφρασε την μεγάλη αγάπη για τον τόπο του, αλλά και την αγωνία του για το μέλλον. Δεν θέλει η ταβέρνα να κλείσει, και ελπίζει πως, αν δεν τη δουλέψουν τελικά τα παιδιά του, να την έχουν ανοιχτή για τον κόσμο, να πηγαίνει εκεί να ξεκουράζεται και να μαθαίνει για την κουλτούρα των Πομάκων. Το ίδιο και η Μουσγιέν, αγαπάει τόσο πολύ το χωριό και τη δουλειά της, που δεν μπορεί να φανταστεί τη ζωή της μακριά από εκεί.

Όπως λέει και η ίδια, «αν δεν το αγαπάς το μέρος, δεν μπορείς να μείνεις». Και η αλήθεια είναι πως παρά την ομορφιά και την αυθεντικότητά του, το χωριό έχει πολλά προβλήματα…

Βασικότερο πρόβλημα είναι ο χωματόδρομος που οδηγεί σ’ αυτό.

Παρά τις εκκλήσεις των ντόπιων στην πολιτεία, δεν έγινε κανένα έργο για να βελτιωθεί το οδικό δίκτυο και να ανοίξει ο δρόμος για το χωριό, που τόσο πολύ έχουν ανάγκη. Ένας νέος δρόμος συνεπάγεται περισσότερη επισκεψιμότητα, κάτι που φυσικά θα ωφελήσει σημαντικά την τοπική κοινωνία και οικονομία. Το παρθένο φυσικό περιβάλλον της περιοχής, η ξεχωριστή αρχιτεκτονική και η πομάκικη παράδοση μπορούν να αναδείξουν το μέρος σε νέο τουριστικό προορισμό, δίνοντας ξανά ζωή σ’ αυτήν την ακριτική γωνιά της πατρίδας μας. Το μόνο σίγουρο είναι πως αν πάτε σ’ αυτήν την περιοχή οι λιγοστοί κάτοικοι θα σας υποδεχτούν θερμά, θα σας ανοίξουν τα σπίτια τους και θα σας κεράσουν με τα τοπικά εδέσματα.

