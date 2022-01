Οι νικητές και οι νικήτριες των βραβείων «Η Μουσική κινεί την Ευρώπη» (Music Moves Europe) ανακοινώθηκαν χθες το βράδυ σε μια τελετή απονομής στο πλαίσιο του Φεστιβάλ ESNS, στο Groningen της Ολλανδίας.

Μια διεθνής κριτική επιτροπή εμπειρογνωμόνων της μουσικής βιομηχανίας επέλεξε τους νικητές και τις νικήτριες από έναν κατάλογο με τους 15 επικρατέστερους υποψήφιους, οι οποίοι εμφανίστηκαν διαδικτυακά ενώπιον διεθνούς κοινού. Το βραβείο αναγνωρίζει την επιτυχία των καλλιτεχνών που έχουν απήχηση σε ακροατήρια πέραν της χώρας τους.

Η κ. Μαρίγια Γκαμπριέλ, Επίτροπος Καινοτομίας, Έρευνας, Πολιτισμού, Εκπαίδευσης και Νεολαίας, συνεχάρη όλους τους υποψηφίους και τόνισε: «Τα βραβεία "Η μουσική κινεί την Ευρώπη" αναδεικνύουν τον πλούτο και την πολυμορφία της ευρωπαϊκής μουσικής. Τιμώντας την ευρωπαϊκή μουσική του σήμερα και του αύριο, δεν υποστηρίζουμε απλώς μια δυναμική σκηνή, αλλά βοηθούμε τους νέους καλλιτέχνες της Ευρώπης να ξεκινήσουν μια διεθνή σταδιοδρομία σε μια εποχή που πλήττονται σφοδρά από την πανδημία. Η εστίαση στη νεολαία και στις ανάγκες της είναι ακριβώς αυτό που επιδιώκει να επιτύχει το Ευρωπαϊκό Έτος Νεολαίας που γιορτάζουμε φέτος.»

