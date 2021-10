Ένας επιμελητής του Βρετανικού Μουσείου ανακάλυψε την παλαιότερη γνωστή απεικόνιση φαντάσματος σε μια αρχαία βαβυλωνιακή πλάκα 3.500 ετών που περιλαμβάνει και αναλυτικές οδηγίες για το πώς να εξορκίσετε το ανεπιθύμητο πνεύμα.



Το σχέδιο σε μια πήλινη πλάκα απεικονίζει ένα φαινομενικά γκρινιάρικο, γενειοφόρο αρσενικό φάντασμα που οδηγείται στον κάτω κόσμο με ένα σχοινί από μια γυναίκα.



Ένα τελετουργικό που είναι χαραγμένο δίπλα στο σκίτσο εξηγεί ότι η λύση για την απομάκρυνση των ενοχλητικών αρσενικών φαντασμάτων είναι να τους δώσεις μια ερωμένη.



Ενόσω εξέταζε πλάκες που σχετίζονται με τα φαντάσματα στις αποθήκες του Βρετανικού Μουσείου στο Λονδίνο, ο Ίρβινγκ Φίνκελ, ανώτερος επιμελητής στο τμήμα της Μέσης Ανατολής του μουσείου, ανακάλυψε το σχέδιο και μετέφρασε το συνοδευτικό τελετουργικό, ανέφερε η εφημερίδα The Guardian.



Το κείμενο του τελετουργικού τελειώνει με μια προειδοποίηση: «Μην κοιτάς πίσω σου!»

Ο επιμελητής πιστεύει ότι η πλάκα αποτελούσε μέρος μιας βιβλιοθήκης μαγείας στο σπίτι ενός εξορκιστή ή σε έναν ναό. «Αυτό το τελετουργικό θα εφαρμοζόταν νομίζω στην περίπτωση ενός επίμονου οικιακού, πιθανώς οικογενειακού φαντάσματος που ξεπερνούσε την πλάκα, και πολλοί άνθρωποι τρόμαζαν και δεν ήθελαν να συνεχιστεί άλλο», είπε ο Φίνκελ στο σάιτ Live Science.

White line tracing © James Fraser and Chris Cobb for The First Ghosts, by Irving Finkel. Photograph: The British Museum

Πηγή: skai.gr