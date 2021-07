Η Επιτροπή Παγκόσμιας Κληρονομιάς, πραγματοποιώντας την 44η σύνοδό της αποφάσισε να διαγράψει την πόλη του Λίβερπουλ από τη Λίστα Παγκόσμιας Κληρονομιάς, καθώς έκρινε ότι τα νέα κτίρια υπονόμευσαν την ελκυστικότητα που έχουν οι βικτοριανές της αποβάθρες.

Η πόλη η οποία είναι και η πατρίδα των Beatles εγγράφηκε στον Κατάλογο Παγκόσμιας Κληρονομιάς το 2004.

Στη σχετική λίστα περιλαμβάνονται μνημεία όπως το Σινικό Τείχος, το Τατζ Μαχάλ και ο Πύργος της Πίζας.

Το Λίβερπουλ απειλούνταν με διαγραφή του από τη λίστα από το 2012 αφού η UNESCO προειδοποίησε ότι νέα κτίρια είχαν αλλάξει τον ορίζοντα της πόλης και καταστρέφουν την αξία του ως κληρονομιά του παραλιακού της τμήματος.

