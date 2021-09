«Το Ράλλυ Ακρόπολις ήρθε για να μείνει», επισήμανε την Πέμπτη ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ υπογράμμισε «ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό το μήνυμα της σύνδεσης του μηχανοκίνητου αθλητισμού με την οδική ασφάλεια».

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κήρυξε το απόγευμα την έναρξη του ΕΚΟ Acropolis Rally of Gods 2021, που επιστρέφει στη χώρα μας ύστερα από οκτώ χρόνια απουσίας, σηκώνοντας την ελληνική σημαία για το αυτοκίνητο με οδηγό τον επτά φορές παγκόσμιο πρωταθλητή Sébastien Ogier, που ήταν το πρώτο στη ράμπα για την εκκίνηση.

«Είμαι τόσο ευχαριστημένος που ξαναγύρισε το Acropolis, το ιστορικό Ράλλυ, στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια και στον Υπουργό (Λευτέρη Αυγενάκη), έκανε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Δεν έπρεπε ποτέ να φύγει, ήταν ένα αποτύπωμα της κρίσης. Την κρίση την αφήνουμε πίσω. Και καθώς ατενίζουμε καλύτερες ημέρες έρχεται πίσω και το Acropolis», σημείωσε ο Πρωθυπουργός μιλώντας με τον Στρατισίνο.

«Χάνουμε πάρα πολλούς ανθρώπους στην άσφαλτο κάθε χρόνο. Όπως ξέρετε έχουμε ένα ολοκληρωμένο σχέδιο για την οδική ασφάλεια το οποίο καλύπτει όλες τις πτυχές αυτού του σύνθετου ζητήματος. Άρα η σύνδεση του μηχανοκίνητου αθλητισμού με την οδική ασφάλεια πιστεύω ότι είναι το σωστό μήνυμα το οποίο θέλουμε να εκπέμψουμε, πέρα από την απόλαυση, τη διασκέδαση που σε όλους μας που αγαπάμε το αυτοκίνητο προσφέρει ο μηχανοκίνητος αθλητισμός», δήλωσε.

Στη συνέχεια, μιλώντας στο δημοσιογράφο της παγκόσμιας μετάδοσης του WRC, ο Πρωθυπουργός στάθηκε μεταξύ άλλων στην επιστροφή του εμβληματικού ράλλυ μετά από οκτώ χρόνια απουσίας: «Αυτή η οκταετία συνέπεσε με μία πολύ δύσκολη περίοδο για την χώρα μας. Αλλά νομίζω ότι σηματοδοτεί τους καλύτερους καιρούς που βρίσκονται μπροστά μας».

«Μεγάλο ποσοστό των Ελλήνων ενδιαφέρεται με πάθος για τον μηχανοκίνητο αθλητισμό και πιστεύω ότι δεν θα μπορούσαμε να τους προσφέρουμε καλύτερο δώρο από την επιστροφή του Ράλλυ Ακρόπολις», σημείωσε επίσης, αναφερόμενος στη συμμετοχή του κοινού.

Ο Πρωθυπουργός παρακολούθησε την πρώτη ειδική διαδρομή COSMOTE 5G Athens Stage που έλαβε χώρα στο Σύνταγμα.

Λίγο πριν από την έναρξη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συναντήθηκε με τον Πρόεδρο της Διεθνούς Ομοσπονδίας Αυτοκινήτου (FIA) και Ειδικό Απεσταλμένο του ΓΓ του ΟΗΕ για την Οδική Ασφάλεια, Jean Todt.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης, λίγο πριν την εκκίνηση, είχε την ευκαιρία να συνομιλήσει με τον δημοσιογράφο και γνωστό οδηγό αγώνων Στράτη Χατζηπαναγιώτου (Στρατισίνο), o οποίος οδήγησε στην αφετηρία και το όχημα με τον αριθμό μηδέν, το αυτοκίνητο ασφαλείας.

Ολόκληρος ο διάλογος του Πρωθυπουργού με τον Στράτη Χατζηπαναγιώτου (Στρατισίνο)

*Στρατισίνο: Μηχανοκίνητος αθλητισμός και οδική ασφάλεια, εσείς τι λέτε για όλα αυτά;

*Κυριάκος Μητσοτάκης: Τα δύο πηγαίνουν χέρι-χέρι. Καταρχάς, μπορώ να πω πόσο ικανοποιημένος είμαι, ως φίλος του μηχανοκίνητου αθλητισμού και ως άνθρωπος που αγαπάει το αυτοκίνητο…

*Στρατισίνο: Και πολύ καλός οδηγός, εγώ πρέπει να πω...

*Κυριάκος Μητσοτάκης: Είμαι τόσο ευχαριστημένος που ξαναγύρισε το Acropolis, το ιστορικό Ράλλυ, στην Ελλάδα. Συγχαρητήρια και στον Υπουργό, έκανε μεγάλη προσπάθεια για να μπορέσουμε να το πετύχουμε. Δεν έπρεπε ποτέ να φύγει, ήταν ένα αποτύπωμα της κρίσης. Την κρίση την αφήνουμε πίσω. Και καθώς ατενίζουμε καλύτερες ημέρες έρχεται πίσω και το Acropolis.

Για την οδική ασφάλεια έχουμε πει πολλά, έχουμε κάνει πολλά και θα κάνουμε ακόμα περισσότερα. Όπως ξέρεις έχουμε ένα σχέδιο δράσης συνολικό το οποίο αντιμετωπίζει όλες τις πτυχές του προβλήματος με μετρήσιμους στόχους και βέβαια νομίζω ότι ο μηχανοκίνητος αθλητισμός μας δείχνει ότι μπορεί κανείς να κινείται γρήγορα μόνο υπό πολύ συγκεκριμένες προϋποθέσεις και μέσα στο πλαίσιο ασφάλειας που ο μηχανοκίνητος αθλητισμός ο ίδιος εξασφαλίζει. Γιατί πάνω απ’ όλα οι άνθρωποι αυτοί είναι καλοί οδηγοί και ξέρουν ότι μπορούν να τρέχουν γρήγορα όταν τους το επιτρέπει το άθλημά τους. Και είμαι σίγουρος πως όταν κινούνται στο δρόμο κινούνται απολύτως μέσα στα όρια που ορίζει ο Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας.

*Στρατισίνο: Και πριν σας αφήσω για τα τυπικά. Έχουμε το φετινό, έχουμε του χρόνου εδώ χάρη στις ενέργειες υπογεγραμμένο, θέλουμε και τη συνέχεια...

*Κυριάκος Μητσοτάκης: Εγώ θεωρώ ότι θα είναι τέτοια η επιτυχία σε όλα τα επίπεδα, νομίζω η αγάπη του κόσμου -που θα την αισθανθούν πιστεύω όλοι οι εμπλεκόμενοι και σήμερα αλλά και στις διαδρομές τις ειδικές- που νομίζω ότι κανείς δεν θα θέλει να ξαναφύγει το Acropolis από την Ελλάδα. Και προσωπικά εγγυώμαι ότι ήρθε για να μείνει.

Το ΕΚΟ Ράλι Ακρόπολις δεν ήταν στο καλεντάρι της παγκόσμιας διοργάνωσης για μια οκταετία, ωστόσο από σήμερα (9/9/2021) επέστρεψε, αντικαθιστώντας το Ράλι της Χιλής κι αποτελώντας τον ένατο γύρο του Παγκοσμίου Πρωταθλήματος.

