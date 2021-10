Η Ford επεκτείνει την οικογένεια Mustang για πρώτη φορά μετά από 55 χρόνια, φέρνοντας το διάσημο pony στην ηλεκτρική εποχή. Η νέα Mustang Mach-E, είναι ένα ολοκαίνουργιο, πλήρως ηλεκτρικό και προηγμένο σε κάθε πτυχή της προσωπικότητάς του SUV, συνώνυμο με τις έννοιες της απόλυτης ελευθερίας και της προόδου που έρχεται να ανατρέψει ό,τι ξέρατε μέχρι σήμερα για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Πλέον, είναι διαθέσιμη για παραγγελία στη χώρα μας με απόδοση έως 351 ίππους και αμιγώς ηλεκτρική αυτονομία που φτάνει έως τα 610 km (WLTP).

Μοναδική σχεδίαση που κλέβει την παράσταση

Εξωτερικά, η νέα Mustang Mach-E διαθέτει πολλά από τα γνωστά στοιχεία ταυτότητας της οικογένειας Mustang, όπως το μακρύ και δυναμικό καπό, τα έντονα «νεύρα» στις πλευρικές επιφάνειες του αμαξώματος, τους επιθετικούς προβολείς, καθώς επίσης και το σήμα κατατεθέν του εμβληματικού μοντέλου της Ford, που φυσικά δεν είναι άλλο από τα πίσω φώτα με τα τρία ανεξάρτητα στοιχεία φωτισμού.

Το αεροδυναμικό προφίλ τονίζεται από σύγχρονες πινελιές, όπως η απουσία αεραγωγών και λαβών στις πόρτες, καθώς και από την κυρτή σχεδίαση της οροφής, προδίδοντας με αυτόν τον τρόπο μία ρευστή, σύγχρονη εμφάνιση, που εντυπωσιάζει.

Στο εσωτερικό μία εντελώς νέα αρχιτεκτονική αμαξώματος έρχεται να υποστηρίξει το ανοιχτό, φωτεινό και ευάερο περιβάλλον της καμπίνας. Οι σχεδιαστές επέλεξαν ένα πιο φουτουριστικό και high-tech εσωτερικό με μία πιο μίνιμαλ σχεδίαση, σύμφωνη με τις τελευταίες τάσεις και επιθυμίες των καταναλωτών.

Στην κεντρική κονσόλα κυριαρχεί η νέα οθόνη των 15.5’’ σε κάθετη διάταξη, καθώς και o πλήρως ψηφιακός πίνακας οργάνων των 10,2’’ με νέες γραφικές απεικονίσεις. Ιδιαίτερη προσοχή έχει επίσης δοθεί στο ηχοσύστημα Bang&Olufsen απόδοσης 560 Watt, το οποίο έχει σχεδιαστεί αποκλειστικά και μόνο για την καμπίνα της νέας Mustang Mach-E ενσωματώνοντας έξυπνα και διακριτικά τα ηχεία πάνω στην κεντρική κονσόλα προσφέροντας με αυτόν τον τρόπο κορυφαία ποιότητα ήχου



Προηγμένες λύσεις φόρτισης για κάθε σας ανάγκη

Η νέα Mustang Mach-Eμε την μπαταρία Extended Range και κίνηση στους πίσω τροχούς, εξασφαλίζει με μία φόρτιση ηλεκτρική αυτονομία έως και 610 km (σύμφωνα με το πρωτόκολλο WLTP), βάζοντας οριστικά τέλος στο «άγχος της αυτονομίας».

Είναι εξοπλισμένη με ένα κορυφαίο σύστημα φόρτισης που επιτρέπει τη σύνδεσή της σε απλή οικιακή πρίζα, βιομηχανική πρίζα, ειδικό φορτιστή τοίχου wallbox, αλλά και δημόσιους σταθμούς φόρτισης εναλλασσόμενου ή συνεχούς ρεύματος (AC ή DC) με ισχύ έως 150kW.

O μέγιστος ρυθμός φόρτισης πραγματοποιείται σε φορτιστή ταχείας φόρτισης συνεχούς ρεύματος. Σε αυτή την περίπτωση, 10 μόλις λεπτά φόρτισης αρκούν ώστε η Mustang Mach-E να προσθέσει επιπλέον 119 km αυτονομίας, ενώ για την φόρτιση της μπαταρίας από 10% σε 80% απαιτείται μόλις μία ώρα φόρτισης (για την έκδοση Standard Range).

Με τη βοήθεια της εφαρμογής FordPass, οι ιδιοκτήτες της Mustang Mach-E μπορούν να έχουν απομακρυσμένη πρόσβαση στις πληροφορίες για τη φόρτιση της μπαταρίας και την υπολειπόμενη αυτονομία του αυτοκινήτου, αλλά και να προγραμματίζουν τις επιθυμητές ώρες φόρτισης ώστε να εκμεταλλεύονται τις όποιες εκπτώσεις ισχύουν κατά τις νυχτερινές ώρες, φροντίζοντας παράλληλα να υπάρχει η απαραίτητη αυτονομία για την ολοκλήρωση του επόμενου ταξιδιού ή της διαδρομής τους.

Επιπλέον, με την λειτουργία προετοιμασίας του οχήματος (pre-conditioning) μέσα από την εφαρμογή FordPass, οι οδηγοί μπορούν να ορίζουν την ώρα της επόμενης αναχώρησής τους, και να επιλέγουν από πριν την ιδανική θερμοκρασία στην καμπίνα. Με τον τρόπο αυτό, η νέα Mustang Mach-E ρυθμίζει τη θερμοκρασία όσο το όχημα φορτίζεται, με σκοπό να καταναλώνει λιγότερη ενέργεια όταν κινείται ή βρίσκεται εκτός φόρτισης.



Μοναδικές λύσεις, τεχνολογίες και υπηρεσίες που συναρπάζουν

Με τη νέα Mustang Mach-E οι Έλληνες ιδιοκτήτες μπορούν να απολαμβάνουν μία σειρά από πρωτοποριακές τεχνολογίες που διατίθενται για πρώτη φορά στη χώρα μας από τη Ford και καθιστούν τις μετακινήσεις ακόμα πιο άνετες και ασφαλείς. Οι σημαντικότερες από αυτές είναι:

• Χρήση κινητού τηλεφώνου ως κλειδί – Phone As A Key (PAAK)

Η πρόσβαση στο εσωτερικό του αυτοκινήτου γίνεται εύκολα και αβίαστα με την υιοθέτηση της τεχνολογίας Phone As A Key που κάνει το ντεμπούτο της στη γκάμα Ford με τη νέα Mustang Mach-E. Με τη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth, το όχημα μπορεί να ανιχνεύει τo smartphone του ιδιοκτήτη καθώς πλησιάζει το όχημα ξεκλειδώνοντας τις πόρτες και επιτρέποντας την εκκίνηση χωρίς να χρειαστεί να βγάλει ο ιδιοκτήτης το τηλέφωνό του από την τσέπη ή να χρησιμοποιήσει το κλειδί του αυτοκινήτου.

Σε περίπτωση πλήρους αποφόρτισης ή απώλειας του κινητού τηλεφώνου, οι ιδιοκτήτες της Mustang Mach-E μπορούν να εισάγουν εναλλακτικά έναν κωδικό ασφαλείας στο κρυφό πληκτρολόγιο αφής που βρίσκεται στην μεσαία κολόνα του οχήματος, καθώς και έναν ξεχωριστό επταψήφιο κωδικό (ως και για πέντε χρήστες) στην κεντρική οθόνη αφής στο εσωτερικό για την εκκίνηση του αυτοκινήτου.

Επίσης, η τεχνολογία αυτή ενεργοποιεί τις ατομικές ρυθμίσεις κάθε οδηγού, πριν καν εισέλθει στο αυτοκίνητο, έτσι ώστε να μην χρειάζεται να σπαταλά επιπλέον χρόνο για την ρύθμιση του οχήματος. Το όχημα είναι έτοιμο κάθε φορά να ξεκινήσει προσαρμόζοντας αυτόματα τις αγαπημένες ρυθμίσεις του κάθε χρήστη.

• Επιπρόσθετος χώρος αποσκευών - FRUNK

Εκμεταλλευόμενοι την έλλειψη κινητήρα εσωτερικής καύσης στο εμπρός μέρος του αυτοκινήτου, οι σχεδιαστές εφάρμοσαν άλλη μία νέα καινοτόμα ιδέα στη σχεδίαση της Mustang Mach-E, προσφέροντας επιπλέον 81 λίτρα χώρου αποσκευών. Εμπνευσμένος από το επιτυχημένο Megabox του Puma, ο χώρος αυτός είναι πλήρως αδιάβροχος, διαθέτοντας σύστημα αποστράγγισης, ενώ είναι ιδανικός για τη μεταφορά βρεγμένου/λασπωμένου σπορ εξοπλισμού ή αντικειμένων που χρησιμοποιεί κανείς στην παραλία. Επίσης διαθέτει εσωτερικό φωτισμό προς διευκόλυνση της χρήσης σε όλες τις συνθήκες ενώ υπάρχει και η δυνατότητα απομακρυσμένου κλειδώματος και ξεκλειδώματος, είτε μέσω της εφαρμογής FordPass, είτε από το εσωτερικό του οχήματος.

• Μοναδικά Driving Modes

Η Mustang Mach-E διαθέτει προφίλ οδήγησης για να προσφέρει στο οδηγό της ξεχωριστή εμπειρία. Τρία μοναδικά προφίλ οδήγησης, Whisper, Active και Untamed, παραμετροποιούν τον εσωτερικό φωτισμό της καμπίνας, τα γραφικά της οθόνης, την συνολική οδηγική συμπεριφορά του αυτοκινήτου, καθώς επίσης τον «ήχο κινητήρα» που φτάνει στο εσωτερικό της καμπίνας.

Η επιλογή Whisper αυξάνει την υποβοήθηση στο τιμόνι και καθιστά πιο ήπια την απόκριση του γκαζιού, ενώ παράλληλα ο «ήχος κινητήρα» που φτάνει στην καμπίνα μειώνεται προσφέροντας πιο ήρεμη εμπειρία ταξιδιού. Ένα απαλό μπλε φως λούζει την καμπίνα, ενώ στο ταμπλό, η δυναμική ένδειξη EcoMode ενημερώνει τον οδηγό για τη μεγιστοποίηση της ενεργειακής απόδοσης. Τέλος, η λειτουργία των φρένων βελτιστοποιείται για να προσφέρει καλύτερη πρόσφυση σε βρεγμένες και ολισθηρές επιφάνειες.

Με το προφίλ οδήγησης Active, η Mustang Mach-E συνδυάζει την αθόρυβη λειτουργία ενός αμιγώς ηλεκτρικού οχήματος με τις επιδόσεις μιας Mustang καθιστώντας την ένα ιδανικό αυτοκίνητο για καθημερινή χρήση. Η επιλογή αυτή παρέχει έναν ισορροπημένο συνδυασμό απόκρισης κατά την επιτάχυνση, αλλά και κατά το φρενάρισμα.

Αν η επιθυμία είναι η εκτόξευση της αδρεναλίνη πίσω από το τιμόνι της Mustang Mach-E, τότε η πλέον κατάλληλη επιλογή είναι το προφίλ οδήγησης Untamed. Με αυτό, ο οδηγός «απελευθερώνει» όλες τις δυνατότητες της Mustang Mach-E ενισχύοντας την αίσθηση του τιμονιού και την απόκριση του γκαζιού. Ο «ήχος κινητήρα» που φτάνει στο εσωτερικό είναι ενισχυμένος, στην καμπίνα επικρατεί ο σπορ πορτοκαλί φωτισμός ενώ τα γραφικά στον ψηφιακό πίνακα οργάνων γίνονται πιο δυναμικά.

• SYNC4

Η ηλεκτρική Mustang Mach-E είναι το μοντέλο που επέλεξε η Ford για να λανσάρει την τελευταία και πιο προηγμένη γενιά του συστήματος ψυχαγωγίας και επικοινωνίας SYNC. Η νέα γενιά του συστήματος, με διπλάσια επεξεργαστική ισχύ από το SYNC3, αποτελεί την πιο έξυπνη μέχρι σήμερα έκδοση SYNC που έχει προσφέρει η Ford στους πελάτες της. To σύστημα έχει την δυνατότητα να μαθαίνει από το στυλ και τις συνήθειες του οδηγού επιτρέποντας την εξατομίκευση πάνω από 80 ρυθμίσεων του οχήματος, όπως θερμοκρασία καμπίνας, ρύθμιση θέσης και θερμοκρασίας καθισμάτων, αγαπημένους προορισμούς πλοήγησης, αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς, πλησιέστερους σταθμούς φόρτισης, προφίλ οδήγησης κ.α. Τα προφίλ εξατομίκευσης αποθηκεύονται στο cloud, έτσι ώστε ο οδηγός να έχει άμεση πρόσβαση και αλληλεπίδραση με αυτά μέσω του smartphone του και της εφαρμογής FordPass Connect, ανά πάση στιγμή και χωρίς να βρίσκεται μέσα στο όχημά του.

Άλλη μία νέα δυνατότητα που προσφέρει το SYNC4 είναι οι αυτόματες ασύρματες ενημερώσεις λογισμικού (over-the-air) ώστε να μπορεί το αυτοκίνητο να ακολουθεί την τελευταία λέξη της τεχνολογίας, βελτιώνοντας συνεχώς τη λειτουργία του καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του. Η λήψη λογισμικού πραγματοποιείται ασύρματα στο παρασκήνιο, ενώ ο χρόνος ενεργοποίησής τους μπορεί να επιλεγεί χωρίς ο ιδιοκτήτης να περιμένει όσο πραγματοποιείται η ενημέρωση λογισμικού, ενισχύοντας την εμπειρία κτήσης.

• e-AWD

Το νέο σύστημα τετρακίνησης της Mustang Mach-E κατανέμει ανεξάρτητα τη ροπή στους εμπρός και πίσω τροχούς προσφέροντας με τον τρόπο αυτό βελτιωμένη επιτάχυνση και οδική συμπεριφορά. Αυτό, επιτυγχάνεται με την χρήση δύο διαφορετικών/ανεξάρτητων ηλεκτροκινητήρων, έναν στον μπροστινό και έναν στο πίσω άξονα του αυτοκινήτου. Καθώς δεν υπάρχει μηχανική σύνδεση μεταξύ του εμπρός και πίσω άξονα, οι ηλεκτροκινητήρες αυτοί μπορούν ανά πάσα στιγμή να μεταφέρουν σε κάθε άξονα έως και το 100% της διαθέσιμης ροπής προσφέροντας εντυπωσιακή επιτάχυνση, εξαιρετική πρόσφυση και οικονομία.

• Intelligent Range

Αξιοποιώντας τη συνδεσιμότητα μέσω cloud σε πραγματικό χρόνο, το σύστημα Intelligent Range έχει τη δυνατότητα να υπολογίζει ανά πάσα στιγμή και με μεγάλη ακρίβεια την υπολειπόμενη αυτονομία του οχήματος αναγνωρίζοντας τον τρόπο οδήγησης του κάθε χρήστη και λαμβάνοντας υπόψη διάφορους παράγοντες που επηρεάζουν την ηλεκτρική αυτονομία του οχήματος, όπως την προβλεπόμενη εξωτερική θερμοκρασία, την υψομετρική διαφορά του προορισμού που έχει οριστεί στο σύστημα πλοήγησης, καθώς επίσης την κίνηση στους δρόμους. Όλα αυτά σε πραγματικό χρόνο, αξιοποιώντας μάλιστα ακόμα και δεδομένα από άλλα ηλεκτρικά οχήματα της Ford που προπορεύονται στο δρόμο. Εάν η αυτονομία μεταβληθεί σημαντικά από κάποιους παράγοντες, σχετική ειδοποίηση επισημαίνει στον οδηγό τη νέα αυτονομία, ενημερώνοντάς τον αντίστοιχα για την αιτία της αλλαγής.

• Ένας νέος πρωτοποριακός τρόπος απόκτησης της Mach-E

Η νέα Ford Mustang Mach-E είναι πλέον διαθέσιμη στο Ford Marketplace. Στο Ford Marketplace μπορείτε να βρείτε το αυτοκίνητο των ονείρων σας και με λίγα μόνο κλικ να το κρατήσετε on-line. Μπορείτε παράλληλα να επιλέξετε το χρηματοδοτικό πρόγραμμα Ford που σας ταιριάζει ή και να ανταλλάξετε το παλαιό σας αυτοκίνητο. Εύκολα και γρήγορα.

Εκδόσεις για όλες τις απαιτήσεις

Οι εκδόσεις της νέας Mustang Mach-E που είναι διαθέσιμες για παραγγελία στην Ελλάδα περιλαμβάνουν πισωκίνητες (RWD) και τετρακίνητες (AWD) εκδόσεις με μπαταρία ιόντων λιθίου Standard Range (SR) χωρητικότητας 75kWh, ή Extended Range (ER) 98kWh. Όλες οι εκδόσεις διαθέτουν πλούσιο στάνταρ εξοπλισμό και καλύπτονται από την 8ετή εγγύηση FordProtect για να απολαμβάνετε πολλά και απροβλημάτιστα χιλιόμετρα.

Αναλυτικά, οι εκδόσεις οι τιμές και ο στάνταρ εξοπλισμός της νέας Mustang Mach-E στην Ελλάδα είναι οι εξής:

Βασικά χαρακτηριστικά έκδοσης Base – RWD

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά

✓ Ζάντες ελαφρού κράματος 18" με θερινά ελαστικά (225/60R18 100V)

✓ Προφυλακτήρας εμπρός – Κάτω από έγχρωμο πλαστικό

✓ Προφυλακτήρας πίσω – Κάτω από έγχρωμο πλαστικό

✓ Κάτω πλευρικά προστατευτικά από έγχρωμο πλαστικό

✓ Μαύρο εξωτερικό πλαίσιο πλαϊνών παραθύρων από έγχρωμο πλαστικό

✓ Εξωτερικοί καθρέφτες στο χρώμα του αμαξώματος

✓ Εξωτερικοί καθρέφτες με βραχίονα – Χειροκίνητα αναδιπλούμενοι, ηλεκτρικά ρυθμιζόμενοι και θερμαινόμενοι, με επιτήρηση τυφλών σημείων Blind Spot Information System (BLIS), ενσωματωμένα φλας και φώτα εδάφους που προβάλουν στο έδαφος το λογότυπο

✓ Προβολείς LED με ανακλαστήρα

✓ Αυτόματοι προβολείς και αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας (AHB)

✓ Χαρακτηριστικά πίσω φώτα LED (φρένων/πορείας/φλας)

✓ Σπόιλερ πόρτας χώρου αποσκευών (αεροτομή)

✓ Frunk – Επιπρόσθετος αποθηκευτικός χώρος εμπρός (81L) με αναπτυσσόμενο καπό

✓ E-Latch – Κλείδωμα πλαϊνών θυρών χωρίς κλασσικές χειρολαβές

✓ Πτερύγιο κεραίας οροφής (4G1/4G2/GNSS)

✓ Πλαϊνές ποδιές από έγχρωμο πλαστικό (MIC)

✓ Παθητικό σύστημα εισόδου και εκκίνησης μέσω κινητού τηλεφώνου (PaaK), περιλαμβάνει πληκτρολόγιο αφής στην κολώνα B, 7-ψήφιος κωδικός πρόσβασης

✓ Τυπικό κρύσταλλο εμπρός/ Λαμιναρισμένα κρύσταλλα ασφαλείας πίσω

✓ Φώτα ημέρας – Ενσωματωμένα στους προβολείς

✓ Φώτα ομίχλης πίσω

✓ Δακτύλιοι ρυμούλκησης εμπρός

✓ Towing Pre-Pack – Πακέτο προεγκατάστασης κοτσαδόρου

✓ Tire Pressure Monitoring System (TPMS) – Σύστημα παρακολούθησης της πίεσης των ελαστικών (433 Mhz)

✓ Κιτ πλήρωσης ελαστικών

✓ Παξιμάδια τροχών που δεν ασφαλίζουν

✓ Technology Pack:

- B&O Ηχοσύστημα 10 ηχείων (560W)

- Αυτόματη ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών

- Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης



Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά

✓ Φωτοχρωματικός εσωτερικός καθρέφτης (ηλεκτροχρωματικός)

✓ Dual-zone Electronic Automatic Temperature Control (DEATC) – Αυτόματο ηλεκτρονικό διζωνικό σύστημα κλιματισμού

✓ Σκιάδια οδηγού και συνοδηγού με φωτιζόμενα καθρεφτάκια

✓ Ταπέτα δαπέδου εμπρός και πίσω

✓ Εύκαμπτες θήκες πίσω από την πλάτη των καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού

✓ Υποπόδιο οδηγού αριστερά

✓ Κρέμαστρο πίσω στην πλευρά του οδηγού

✓ Άγκιστρα ασφάλισης φορτίου στον χώρο αποσκευών

✓ Καλύμματα μαρσπιέ στις εμπρός πόρτες από έγχρωμο πλαστικό

✓ Κεντρικό υποβραχιόνιο με δύο (2) ποτηροθήκες πίσω

✓ Κεντρική κονσόλα εμπρός – Κεντρικό υποβραχιόνιο με αποθηκευτικό χώρο με ηλεκτρικό χειρόφρενο και ηλεκτρονικό χειριστήριο αλλαγής ταχυτήτων e-shifter, δύο (2) ανοιχτές ποτηροθήκες, δύο (2) υποδοχές USB σύνδεσης δεδομένων (1 τύπου A + 1 τύπου C) στον χώρο του συστήματος ήχου και επικοινωνίας εμπρός από το χειριστήριο αλλαγής ταχυτήτων, δύο (2) υποδοχές USB φόρτισης Smart Charge (1 τύπου A + 1 τύπου C) στη 2η σειρά, αεραγωγοί στη 2η σειρά καθισμάτων

✓ Κονσόλα οροφής με πλαφονιέρα οροφής εμπρός & Φώτα ανάγνωσης στη 2η σειρά

✓ Φωτισμός στον χώρο αποσκευών (πλευρικός)

✓ Μία (1) πρίζα 12 V στην κεντρική κονσόλα & μία (1) πρίζα 12 V στον χώρο αποσκευών

✓ Ανοιχτόχρωμη επένδυση οροφής και κολώνας A (μαύρη επένδυση σε κολώνες B και C)

✓ Θερμαινόμενο τιμόνι από τεχνητό δέρμα Sensico

✓ Ηλεκτρικά παράθυρα εμπρός και πίσω – Ανεβαίνουν / κατεβαίνουν σε μία κίνηση

✓ Περιμετρικό άνοιγμα και κλείσιμο θυρών (μόνο με τηλεχειριστήριο)

✓ Ασύρματη επαγωγική φόρτιση συσκευών

✓ Ένταση ηχοσυστήματος ανάλογα με την ταχύτητα

✓ Χειροκίνητα ανακλινόμενη πλάτη καθισμάτων οδηγού και συνοδηγού

✓ Θερμαινόμενα δερμάτινα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού, Metal Grey ραφή

✓ Κάθισμα οδηγού & συνοδηγού με 6 χειροκίνητες ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω, χειροκίνητη ρύθμιση της πλάτης)

✓ Προσκέφαλα οδηγού και συνοδηγού χειροκίνητα ρυθμιζόμενα με 2 ρυθμίσεις

✓ Κεντρικό προσκέφαλο πίσω ρυθμιζόμενο με δύο (2) ρυθμίσεις

✓ Πίσω κάθισμα μονοκόμματο με πλάτη διαιρούμενη 60/40 και αναδιπλούμενη σε οριζόντια θέση

✓ Πεντάλ – Βασικής σχεδίασης

✓ Μοκέτα δαπέδου χώρου αποσκευών

✓ Εύκαμπτη/αφαιρούμενη εταζέρα πίσω

✓ Απλίκα ταμπλό με ακατέργαστο μεταλλικό φινίρισμα

✓ Πακέτο καπνιστή – Αναπτήρας και σταχτοδοχείο

Ασφάλεια & Τεχνολογία

✓ Οδήγηση μόνο με ένα πεντάλ

✓ Φόρτιση εναλλασσόμενου ρεύματος (AC)

✓ Καλώδιο φόρτισης 220 V

✓ Brake Coach για αξιοποίηση της αναγεννητικής πέδησης και Eco Coach για υπόδειξη οικονομικής οδήγησης

✓ Εξοικονόμηση μπαταρίας

✓ Ένδειξη κατάστασης φόρτισης LED στην υποδοχή φόρτισης

✓ Ενσωματωμένος φορτιστής εναλλασσόμενου ρεύματος AC επιπέδου 2 (10,5 kW) (μονοφασικού ή τριφασικού ρεύματος)

✓ Δισκόφρενα εμπρός και πίσω

✓ Πίσω ανάρτηση πολλαπλών συνδέσμων

✓ Αντιστρεπτικές δοκοί εμπρός και πίσω

✓ Ηλεκτρονικός επιλογέας ταχυτήτων eShifter

✓ Ηλεκτρονικό χειρόφρενο

✓ Φώτα απότομου φρεναρίσματος – Αναβοσβήνουν τα φώτα στοπ

✓ Electronic Brake Boost (EBB) – Ηλεκτρονική ενίσχυση των φρένων με δυνατότητα φρεναρίσματος μετά από πρόσκρουση Post Impact Braking (PIB)

✓ Αερόσακοι οδηγού και συνοδηγού με δυνατότητα ανίχνευσης της παρουσίας επιβάτη

✓ Αερόσακος γονάτων οδηγού

✓ Αερόσακοι οροφής σε 1η και 2η σειρά

✓ Πλευρικοί αερόσακοι σε 1η και 2η σειρά

✓ Εσωτερικός αερόσακος καθίσματος – Πλευρική προστασία επιβάτη

✓ Ένδειξη αερόσακων

✓ Immobilizer – Σύστημα ακινητοποίησης του κινητήρα Securilock EPATS (παθητικό αντικλεπτικό σύστημα)

✓ Ζώνες ασφαλείας ρυθμιζόμενου ύψους ανασυρόμενες και προεντατήρες

✓ Σύστημα ελέγχου πρόσφυσης Traction Control (ETC) και σύστημα ελέγχου ευστάθειας Stability Control (ESC)

✓ Κάτω και πάνω σημεία πρόσδεσης παιδικού καθίσματος στις εξωτερικές θέσεις της 2ης σειράς – Lower Anchors and Tether Anchors for Children (LATCH)

✓ Κλειδαριές ασφαλείας για τα παιδιά στις πίσω πόρτες

✓ Υπενθύμιση ζώνης ασφαλείας (οδηγού και συνοδηγού)

✓ Ζώνες ασφαλείας στις πίσω θέσεις

✓ Υποδοχές παιδικών καθισμάτων ISOFIX στο πίσω κάθισμα

✓ Ford MyKey 2 – Σύστημα παραμετροποίησης ρυθμίσεων του αυτοκινήτου ανάλογα με το κλειδί που χρησιμοποιείται

✓ Περιμετρικός αντικλεπτικός συναγερμός – Συναγερμός με την κόρνα

✓ Εξωτερικό ακουστικό σύστημα προειδοποίησης για τους πεζούς– Audible Vehicle Alert System (AVAS)

✓ e-Call – Κλήση έκτακτης ανάγκης

✓ Pre-Collision Assist Intersection (PCAi) 3 – Υποβοήθηση έναντι σύγκρουσης τρίτης γενιάς με συνδυασμό ραντάρ και κάμερας, σύστημα αποτροπής σύγκρουσης Collision Mitigation δεύτερης γενιάς, προειδοποίηση για σύγκρουση εμπρός Forward Collision Warning (FCW), δυναμική υποστήριξη των φρένων Dynamic Brake Support (DBS), σύστημα αυτόματου φρεναρίσματος Automated Emergency Braking (AEB), DA/DI (Distance Alert/Distance Indication), προειδοποίηση και ένδειξη απόστασης Distance Alert (DA) και Distance Indication (DI), και υποβοήθηση ελιγμού αποφυγής Evasive Steer Assist (ESA)

✓ Ford Co-Pilot 360 – Σύστημα υποβοήθησης του οδηγού

✓ ACC με Stop&Go – Αυτορρυθμιζόμενο σύστημα σταθερής ταχύτητας Adaptive Cruise Control (ACC) με αυτόματη ακινητοποίηση και επανεκκίνηση, υποβοήθηση σε κυκλοφοριακή συμφόρηση Traffic Jam Assist (TJA) και υποβοήθηση διατήρησης στο κέντρο της λωρίδας Lane Centering Assist (LCA)

✓ Δυναμική υποβοήθηση των φρένων με την όπισθεν

✓ Intelligent Speed Assist (ISA) – Έξυπνη υποβοήθηση ελέγχου της ταχύτητας

✓ Σύστημα πλοήγησης

✓ Αισθητήρες απόστασης στάθμευσης εμπρός και πίσω

✓ Blind Spot Information System (BLIS) – Επιτήρηση τυφλών σημείων με προειδοποίηση για διερχόμενο όχημα Cross Traffic Alert (CTA)

✓ Lane Keeping Alert και Lane Keeping Aid (LKA) – Προειδοποίηση και υποβοήθηση διατήρησης λωρίδας

✓ Driver Alert (DAC) – Έλεγχος επαγρύπνησης του οδηγού

✓ Ψηφιακός πίνακας οργάνων 10,2" και ψηφιακή κεντρική οθόνη αφής 15,5" (με δυνατότητα διαμόρφωσης και ασύρματης ενημέρωσης Over-the-Air (OTA))

✓ Ford SYNC4 τέταρτης γενιάς

✓ Φιμέ κρύσταλλα στα πίσω παράθυρα

✓ Χρήση τηλεφώνου ως κλειδί (PAAK)

✓ Υαλοκαθαριστήρες αυτόματοι με αυτόματη διακοπτόμενη λειτουργία (με αισθητήρα βροχής)

✓ Θερμαινόμενο παρμπρίζ

✓ Απόψυξη πίσω παρμπρίζ με χρονοδιακόπτη

✓ Σύστημα φίλτρου αέρα

✓ Αεραγωγοί στη 2η σειρά καθισμάτων

✓ Κεντρικό ηλεκτρικό κλείδωμα

✓ Χειριστήρια ηχοσυστήματος στο τιμόνι

✓ Υπολογιστής ταξιδιού

✓ Φωτεινές προειδοποιητικές ενδείξεις στον πίνακα οργάνων (πόρτες, προβολείς, ζώνες ασφαλείας)

✓ Πυξίδα και εξωτερική θερμοκρασία

✓ Πίσω υαλοκαθαριστήρας/σύστημα πλυσίματος

✓ Καλοριφέρ με ανακυκλοφορία του αέρα

✓ Ψυκτικό air condition

✓ Base Memory Pack για ρύθμιση προφίλ στο SYNC

✓ Ενσωματωμένο modem – Περιλαμβάνει υπηρεσίες προστασίας κλεμμένου αυτοκινήτου (μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση)

✓ Ραδιόφωνο AM/FM με ψηφιακό δέκτη DAB και κανάλι ψηφιακών κυκλοφοριακών μηνυμάτων Traffic Message Channel (TMC)

Βασικά χαρακτηριστικά έκδοσης ΑWD (επιπλέον της RWD)

Βασικά εξωτερικά χαρακτηριστικά

✓ Ζάντες ελαφρού κράματος 19" με θερινά ελαστικά (225/55R19 XL 103H) και κόκκινες δαγκάνες φρένων

✓ Προφυλακτήρας εμπρός – Σε μαύρο χρώμα κάτω

✓ Προβολείς εστιασμένης δέσμης LED με χαρακτηριστικά φώτα ημέρας και στατικούς λαμπτήρες στροφής

✓ Αυτόματοι προβολείς και αυτόματη αλλαγή μεγάλης σκάλας μα αντιθαμβωτικό σύστημα (Glare Free)

✓ Προφυλακτήρας πίσω – Σε μαύρο χρώμα κάτω

✓ Εξωτερικοί καθρέφτες σε μαύρο χρώμα Piano Black

✓ Εξωτερικοί καθρέφτες ηλεκτρικά αναδιπλούμενοι

✓ Σήμα 'AWD' στην πόρτα του χώρου αποσκευών

✓ Λαμιναρισμένα κρύσταλλα ασφαλείας στα πλαϊνά παράθυρα εμπρός

✓ Πλαστικά προστατευτικά στις αψίδες των τροχών – Σε μαύρο χρώμα με μαύρα προστατευτικά των θυρών

Βασικά εσωτερικά χαρακτηριστικά

✓ Καλύμματα μαρσπιέ στις εμπρός πόρτες με μεταλλικά διακοσμητικά

✓ Ηλεκτρική ρύθμισης της μέσης στα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού

✓ Ηλεκτρικά ρυθμιζόμενα καθίσματα οδηγού και συνοδηγού με 8 ρυθμίσεις (εμπρός/πίσω, πάνω/κάτω, κλίση της πλάτης, στήριξη της μέσης), Rapid Red ραφή

✓ Χειροκίνητα ρυθμιζόμενα προσκέφαλα οδηγού και συνοδηγού με 4 ρυθμίσεις

✓ Πεντάλ – Με ιδιαίτερο μεταλλικό φινίρισμα

✓ Ταμπλό από ανθρακονήματα Carbon Twill

✓ Σκούρα επένδυση οροφής

✓ Ατμοσφαιρικός κρυφός φωτισμός LED με δυνατότητα επιλογής χρωματισμού – Θήκες θυρών εμπρός, χώρος για τα πόδια εμπρός, κονσόλα δαπέδου, αποθηκευτικός χώρος σε κονσόλα και υποβραχιόνιο

✓ Ενισχυμένος συναγερμός ασφαλείας – Με συνδυασμένο αισθητήρα CSM και ήχο ασφαλείας

✓ Ενισχυμένη μνήμη ρυθμίσεων μέσω της οθόνης του SYNC (σε συνδυασμό με τους διακόπτες μνήμης ρύθμισης καθίσματος οδηγού και εξωτερικών καθρεφτών)

✓ Technology Pack:

- B&O Ηχοσύστημα 10 ηχείων (560W)

- Αυτόματη ηλεκτρικά ανοιγόμενη πόρτα χώρου αποσκευών

- Αυτόματο σύστημα υποβοήθησης στάθμευσης με 360° Κάμερα

- Αναγνώριση σημάτων κυκλοφορίας



