Το καίνουριο Nissan Qashqai απέσπασε διπλή διάκριση στα βραβεία «The Motor Awards 2021», που διοργάνωσε ο δημοσιογραφικός όμιλος News UK. Το μοντέλο απέσπασε το βραβείο «The Sun Car of the Year», καθώς και το «Small SUV/Crossover οf the Year».

Διανύοντας ως θεσμός, τον τέταρτο χρόνο τους, τα Motor Awards 2021 συγκεντρώνουν όλη την τεχνογνωσία των δημοσιογράφων αυτοκινήτου του δημοσιογραφικού ομίλου News UK. «Είμαστε απίστευτα περήφανοι που βλέπουμε το ολοκαίνουργιο Nissan Qashqai να αναγνωρίζεται επίσημα στα βραβεία Motors 2021, τόσο ως το καλύτερο crossover όσο και συνολικά ως αυτοκίνητο της χρονιάς από την εφημερίδα The Sun», τόνισε ο διευθύνων σύμβουλος της Nissan, Andrew Humberstone.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ