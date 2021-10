Η Land Rover ξεκίνησε την αντίστροφη μέτρηση για την παγκόσμια πρεμιέρα του νέου Range Rover, αποκαλύπτοντας την πρώτη εικόνα του νέου πολυτελούς μοντέλου της. Το νέο Range Rover θα κάνει το παγκόσμιο ντεμπούτο του την Τρίτη 26 Οκτωβρίου.

Η πολυτελής βρετανική μάρκα ανακοίνωσε ότι το ολοκαίνουργιο μοντέλο της χαρακτηρίζεται από τη σύγχρονη πολυτέλεια, τον μοντέρνο σχεδιασμό, την υψηλή τεχνολογία και το ανώτατο επίπεδο άνεσης.

Εδώ και πέντε δεκαετίες το Range Rover διακρίνεται για την καινοτομία του. Έχει καταφέρει να θεωρείται το απόλυτο πολυτελές SUV για βασιλείς, πολιτικούς, επιχειρηματικούς ηγέτες και διασημότητες σε όλον τον κόσμο, συνδυάζοντας την απαράμιλλη φινέτσα και την ασύγκριτη ικανότητα, όπως αναφέρεται στην επίσημη ανακοίνωση.

