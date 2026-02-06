ΣΤΑΣΥ: Τροποποιήσεις δρομολογιών του τραμ λόγω έργων στις 7 και 8 Φεβρουαρίου

Συνοπτικά από ΣΚΑΪ AI toggle Αυριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή 7-8 Φεβρουαρίου θα ισχύσουν κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα» λόγω έργων στη λεωφόρο Βασ. Όλγας.

Τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα πραγματοποιούνται μόνο στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη»

Δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα» από την έναρξη λειτουργίας έως τις 17:00 τις συγκεκριμένες ημέρες

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα τεθούν σε ισχύ από αύριο Σάββατο και μεθαύριο Κυριακή (7-8 Φεβρουαρίου) από την έναρξη της λειτουργίας ως τις 17:00, στη Γραμμή 6 του Τραμ «Πικροδάφνη - Σύνταγμα», λόγω έργων στη λεωφόρο Βασ. Όλγας.

Σύμφωνα με ενημέρωση της ΣΤΑΣΥ, τα δρομολόγια θα έχουν τερματικό σταθμό τη στάση «Φιξ» και θα διεξάγονται στο τμήμα «Πικροδάφνη - Φιξ - Πικροδάφνη», μετά από αίτημα της Ανάπλασης Δημοσίων Χώρων Α.Ε. για την εκτέλεση έργων στη λεωφόρο Βασιλίσσης Όλγας.

Κατά το παραπάνω χρονικό διάστημα δεν θα εξυπηρετούνται οι στάσεις «Λ. Βουλιαγμένης», «Ζάππειο» και «Σύνταγμα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

