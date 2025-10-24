Σε 879 ανέρχεται ο αριθμός των επιχειρήσεων που έχουν εγγραφεί στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (ΕΜΝΕ) μετά και την έκδοση της σημερινής απόφασης του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Τάσου Γαϊτάνη, που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια.

Σύμφωνα με την απόφαση, εγκρίθηκε η εγγραφή 22 επιπλέον επιχειρήσεων στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων. Οι 4 επιχειρήσεις εγγράφηκαν με τη διαδικασία fast track, δηλαδή χωρίς αξιολόγηση διότι πληρούν τις προϋποθέσεις εγγραφής, σύμφωνα με όσα προβλέπει η νομοθεσία, και 18 επιχειρήσεις εγγράφηκαν μετά την αξιολόγησή τους ως προς την πλήρωση των κριτηρίων, δηλαδή της καινοτομίας και την προοπτική ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεών τους στην παγκόσμια αγορά.

Σημειώνεται ότι με δεύτερη απόφαση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας Τάσου Γαϊτάνη, που επίσης δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια, απορρίφθηκαν οι αιτήσεις για εγγραφή 22 επιχειρήσεων, λόγω μη πλήρωσης των προϋποθέσεων επιλεξιμότητας ή και των κριτηρίων αξιολόγησης.

Οι απορριφθείσες επιχειρήσεις της συγκεκριμένης απόφασης, υπέβαλαν αιτήσεις προς εγγραφή στον πρώτο και δεύτερο κύκλο για το 2025 και διατηρούν τη δυνατότητα να υποβάλλουν εκ νέου αίτηση σε επόμενο κύκλο ηλεκτρονικής υποβολής.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

