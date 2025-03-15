Eκλογές της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων Ελλάδος: Έχασε ο Μπρατάκος, νέος πρόεδρος ο Βουτσινάς

Ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Γιάννης Βουτσινάς είναι ο νέος πρόεδρος της Κεντρικής Ένωσης Επιμελητηρίων ΚΕΕΕ.

Αυτό προέκυψε μετά την ολοκλήρωση της εκλογικής διαδικασίας για την ανάδειξη προέδρου και των μελών της διοικητικής επιτροπής της ΚΕΕΕ.

Σύμφωνα με ανακοίνωση, στην ψηφοφορία ο πρόεδρος του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Πειραιά, Γιάννης Βουτσινάς, έλαβε 69 ψήφους και ο πρόεδρος του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών, Γιάννης Μπρατάκος, έλαβε 49 ψήφους, και καταλαμβάνει τη θέση του ε' αντιπροέδρου.

Μέλη της διοικητικής επιτροπής εκλέγονται οι:

Κώστας Λεβέντης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Ηλείας με 35 ψήφους

Αντώνης Ροκάκης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Χανίων με 33 ψήφους

Φώτης Δαμούλος, πρόεδρος Επιμελητηρίου Αργολίδας με 26 ψήφους

Στέφανος Γεωργιάδης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Δράμας με 25 ψήφους

Ιωάννης Κουφίδης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Χαλκιδικής με 23 ψήφους

Παναγιώτης Λουζιώτης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Κορίνθου με 22 ψήφους

Ιορδάνης Τσώτσος, πρόεδρος Επιμελητηρίου Πέλλας με 22 ψήφους

Μάκης Χρυσοστόμου, αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Ιωαννίνων με 20 ψήφους

Νίκος Αγγελίδης, πρόεδρος Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου Ροδόπης με 19 ψήφους

Αναπληρωματικοί:

Κώστας Δαμίγος, πρόεδρος Βιοτεχνικού Επιμελητηρίου Αθηνών με 18 ψήφους

Αριστοτέλης Μπασδάνης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Μαγνησίας με 18 ψήφους

Παναγιώτης Λεγάτος, πρόεδρος Επιμελητηρίου Χίου με 16 ψήφους

Μανώλης Αλιφιεράκης, αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Ηρακλείου με 15 ψήφους

Αθανάσιος Κυρίτσης, αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Φθιώτιδας με 13 ψήφους

Γιάννης Μασούτης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης με 12 ψήφους

Σωτήρης Σκιαδαρέσης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Λευκάδας 12 ψήφους

Βασίλης Γιαγιάκος, αντιπρόεδρος Επιμελητηρίου Τρικάλων με 11 ψήφους

Γιάννης Γεροντίτης, πρόεδρος Επιμελητηρίου Εύβοιας με 10 ψήφους

Ευάγγελος Μυρσινιάς, πρόεδρος Επιμελητηρίου Λέσβου με 4 ψήφους

Τις επόμενες ημέρες αναμένεται η συγκρότηση της διοικητικής επιτροπής σε σώμα και η κατανομή των λοιπών αξιωμάτων.

Δήλωση Γιάννη Βουτσινά

Ο κ. Βουτσινάς δήλωσε: «Η εκλογική αναμέτρηση για την ανάδειξη του Προέδρου και των Μελών της Διοικητικής Επιτροπής της ΚΕΕΕ ολοκληρώνει την ανάδειξη της ηγεσίας όλων των πρωτοβάθμιων και δευτεροβάθμιων εκπροσώπων του επιχειρηματικού και επιμελητηριακό κόσμου της χώρας, για την περίοδο 2025 - 2029.

Πραγματοποιήθηκε και ολοκληρώθηκε σε ένα περιβάλλον σύνεσης και υπευθυνότητας και γι' αυτό επιτρέψτε μου να ευχαριστήσω όλους τους συναδέλφους.

Η εκλογή μου στη θέση ευθύνης του Προέδρου της ΚΕΕΕ είναι εξαιρετικά τιμητική.

Επαληθεύει την κοινή θέληση και απόφαση για μια ισχυρή και ακηδεμόνευτη εκπροσώπηση της επιχειρηματικότητας στα κέντρα λήψης των αποφάσεων, σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης, τοπικό, περιφερειακό και εθνικό.

Επιβεβαιώνει την απόφαση της επιχειρηματικής και επιμελητηριακής κοινότητας της χώρας να καταστήσουμε τον Επιμελητηριακό Θεσμό, χωρίς αναστολές και βαρίδια, παράγοντα κύρους και δύναμης στο πλαίσιο μιας χρηστής και καλής διακυβέρνησης της χώρας.

Ιδιαίτερα σήμερα, σε ένα ασταθές διεθνές οικονομικό περιβάλλον που η ελληνική οικονομία ανακάμπτει, επιδιώκουμε ο επιμελητηριακός θεσμός να ανακτήσει το κύρος του και να συμβάλλει σε ένα εθνικό σχέδιο ενίσχυσης της Μικρής και Μεσαίας Επιχειρηματικότητας.

Είμαστε αποφασισμένοι να συμμετέχουμε στην προσπάθεια της Ελληνικής Κυβέρνησης, αλλά και των δημοτικών και περιφερειακών αρχών, για μια πολυεπίπεδη διακυβέρνηση στον τομέα της επιχειρηματικότητας, με στόχο αφενός την ανθεκτικότητα και την ανάπτυξη του επιχειρείν και αφετέρου την κοινωνική συνοχή.

Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη και δεσμεύομαι να εργαστώ με σύνεση και γενναιότητα για το κοινό καλό.»

Η φωτογραφία παραχωρήθηκε από την ΚΕΕΕ

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

