Η αρμόδια υπηρεσία για την ασφάλεια των οδικών δικτύων στις ΗΠΑ (NHTSA) ανακοίνωσε χθες, Πέμπτη, ότι μία δοκιμή από το περιοδικό «Consumer Reports», που έδειξε ότι μηχανικοί κατόρθωσαν να θέσουν εκτός λειτουργίας τις δικλείδες ασφαλείας του συστήματος αυτόνομης οδήγησης της Tesla και να έχουν πρόσβαση στην οδήγηση του οχήματος, είναι «ανησυχητική».

Η ίδια υπηρεσία ανακοίνωσε ότι είναι ενδεχόμενο να αναλάβει δράση, αν το ζήτημα αυτό δημιουργήσει σοβαρό κίνδυνο για την οδική ασφάλεια.

Σε ερώτηση για την επίδειξη που πραγματοποιήθηκε σε όχημα δοκιμών από το αναφερόμενο περιοδικό, που έχει σημαντική επιρροή στους καταναλωτές, η NHTSA απάντησε: «Οι πληροφορίες που δημοσιεύτηκαν στο περιοδικό (Consumer Reports) είναι ανησυχητικές και θα αναλάβουμε δράση, αν διαπιστώσουμε ότι το περιστατικό απειλεί ουσιαστικά την οδική ασφάλεια».

Η NHTSA επανέλαβε ότι η νομοθεσία «καθιστά υπεύθυνους τους ανθρώπους οδηγούς για τη λειτουργία των οχημάτων τους».

Οι ανησυχίες προέκυψαν έπειτα από ατύχημα με Tesla που κινούταν με αυτόνομη οδήγηση και εξετράπη της πορείας του, με αποτέλεσμα τη σύγκρουση και τον θάνατο των επιβατών. Επιβάτες ήταν δύο άνδρες ηλικίας 59 και 69 ετών, ένας εκ των οποίων καθόταν στη θέση του συνοδηγού και ο άλλος καθόταν στα πίσω καθίσματα.

Οι δύο άνδρες φαίνεται πως δοκίμαζαν τη λειτουργία αυτόνομης οδήγησης Autopilot, κάτι που επιβεβαιώνεται και από τις συζύγους τους.

Τι απάντησε ο Elon Musk

Άμεση ήταν η αντίδραση του Elon Musk, που έσπευσε να υπεραμυνθεί το Autopilot δηλώνοντας πως οι πιθανότητες ατυχήματος ενός Tesla με ενεργοποιημένο το σύστημα είναι 10 φορές λιγότερες από ό,τι σε ένα συμβατικό αυτοκίνητο».

Ο ισχυρός άνδρας της Tesla, μάλιστα συνόδευσε την ανάρτησή τoυ στο twitter με τη δημοσίευση της αναφοράς ασφαλείας για το πρώτο τρίμηνο του 2021.

Tesla with Autopilot engaged now approaching 10 times lower chance of accident than average vehicle https://t.co/6lGy52wVhC