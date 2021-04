Η αυτοκινητοβιομηχανία Volkswagen με αφορμή την πρωταπριλιά αλλά και ως κόλπο μάρκετινγκ για την προώθηση των ηλεκτρικών της οχημάτων, ανακοίνωσε πως αλλάζει το όνομά της σε Voltswagen.

Μετά από την έντονη κριτική που δέχτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το παραπλανητικό δελτίο τύπου, με ορισμένους σχολιαστές να θυμούνται το σκάνδαλο εκπομπών ντίζελ της εταιρείας με τη χρόνια παραπλάνηση πελατών και ρυθμιστικών αρχών, η εταιρεία παραδέχτηκε πως έκανε απλώς μια πρωταπριλιάτικη φάρσα.

We know, 66 is an unusual age to change your name, but we’ve always been young at heart. Introducing Voltswagen. Similar to Volkswagen, but with a renewed focus on electric driving. Starting with our all-new, all-electric SUV the ID.4 - available today. #Voltswagen #ID4 pic.twitter.com/pKQKlZDCQ7

Το αρχικό δελτίο Τύπου, που δημοσιεύτηκε στον ιστότοπό της και συνοδεύτηκε από tweets, μεταδόθηκε από το Reuters και άλλα διεθνή πρακτορεία με αποτέλεσμα η είδηση να κάνει τον γύρο του κόσμου.

Στη συνέχεια, θέλησε να ξεκαθαρίσει την κατάσταση και αναφέρει σε δημοσίευσή της στο Twitter: «Η Volkswagen της Αμερικής δεν θα αλλάξει το όνομά της σε Voltswagen. Η μετονομασία σχεδιάστηκε ως μια ανακοίνωση στο πνεύμα της Πρωταπριλιάς, επισημαίνοντας την κυκλοφορία του ηλεκτρικού ID.4 SUV και σηματοδοτώντας τη δέσμευσή μας να φέρουμε την ηλεκτροκίνηση σε όλους. Θα παράσχουμε σύντομα επιπλέον ενημερώσεις για αυτό το θέμα.»

What began as an April Fool’s effort got the whole world buzzing. Turns out people are as passionate about our heritage as they are about our electric future. So whether it’s Voltswagen or Volkswagen, people talking about electric driving and our ID.4 can only be a good thing. pic.twitter.com/Rzx8mJgxkT