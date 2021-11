Μετά από μια σύντομη διακοπή των δραστηριοτήτων του τον Οκτώβριο, κατά την διάρκεια της ηλιακής σύζευξης, το ρόβερ Perseverance επέστρεψε στις δραστηριότητες του διερευνώντας αυτή τη φορά μια σειρά εντυπωσιακών πετρωμάτων στον κρατήρα Jezero του Άρη.

Η ηλιακή σύνοδος -μια περίοδος κατά την οποία ο ήλιος βρίσκεται μεταξύ της Γης και του Άρη- ξεκίνησε στις 2 Οκτωβρίου, και το γεγονός αυτό είχε ως αποτέλεσμα να διακοπούν οι επικοινωνίες της NASA με το ρόβερ.

Peering inside to look at something no one’s ever seen. I’ve abraded a small patch of this rock to remove the surface layer and get a look underneath. Zeroing in on my next target for #SamplingMars.



