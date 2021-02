Ο επικεφαλής της ευρωπαϊκής διπλωματίας Ζοζέπ Μπορέλ καταδίκασε σήμερα τη βία που άσκησαν οι δυνάμεις επιβολής του νόμου στη Μιανμάρ και επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση θα «λάβει τις κατάλληλες αποφάσεις».

«Καταδικάζω απερίφραστα τη βία που ασκήθηκε εναντίον ειρηνικών διαδηλωτών από τον στρατό. Καλώ τον στρατό και τις δυνάμεις επιβολής του νόμου να τερματίσουν αμέσως τις βιαιοπραγίες εναντίον των πολιτών», έγραψε σε ένα tweet.

Ο ίδιος συμπλήρωσε πως στο συμβούλιο, τη Δευτέρα, στις Βρυξέλλες, των υπουργών Εξωτερικών της ΕΕ θα «συζητηθούν οι τελευταίες εξελίξεις στη Μιανμάρ και θα ληφθούν οι κατάλληλες αποφάσεις».

Η δήλωση Μπορέλ έγινε αφότου οι δυνάμεις επιβολής του νόμου της Μιανμάρ άνοιξαν πυρ, στο Μανταλέι, τη δεύτερη μεγαλύτερη πόλη της χώρας, με πραγματικές σφαίρες εναντίον διαδηλωτών, οι οποίοι διαμαρτύρονταν κατά της στρατιωτικής χούντας. Δύο άνθρωποι σκοτώθηκαν, σύμφωνα με τις υπηρεσίες διάσωσης.

