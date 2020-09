Ο δημόσιος χώρος είναι ζητούμενο για κάθε πρωτεύουσα. Στην Αθήνα, σε αυτόν τον πρώτο χρόνο δουλειάς, φέραμε τα κάτω-πάνω στη διαχείρισή του. Τον αξιοποιούμε αλλά δημιουργούμε και περισσότερο ελεύθερο δημόσιο χώρο. Γιατί είναι το βασικό συστατικό για μία καλύτερη καθημερινότητα στην πόλη. Η πόλη αλλάζει πολύ, λίγο λίγο.

