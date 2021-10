Ο Lewis Pugh κολυμπά ενάντια στην παλίρροια εδώ και 35 χρόνια.

Έχει κολυμπήσει σε μερικά από τα πιο επικίνδυνα νερά του κόσμου, από τον Βόρειο Πόλο έως την Ανταρκτική, για να ευαισθητοποιήσει σχετικά με τον αντίκτυπο που έχουν οι άνθρωποι στη Γη και τις επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής.

Η τελευταία του προσπάθεια τον έκανε να περάσει 12 ημέρες ολοκληρώνοντας την «πιο κρύα βουτιά στη Γη» κατά μήκος του Ilulissat Icefjord στη Γροιλανδία, ο οποίος «τροφοδοτείται» από τον ταχύτερα κινούμενο παγετώνα του κόσμου.

Ο Pugh, προστάτης των Ωκεανών του ΟΗΕ και πρώην World Global Forum Young Global Leader, μίλησε για την τελευταία του πρόκληση, πώς είναι να κολυμπάει σε παγωμένα νερά και την αποστολή του να πει στον κόσμο το τι συμβαίνει πραγματικά στον πλανήτη μας.

I've completed the #ClimateSwim. 12 days, 7.8 gruelling kms. I am relieved, exhausted, cold. And worried.



The melting we've seen on the Greenland Ice Sheet will impact all of us. We have a very small window to act. We need all hands on deck to solve the Climate Crisis. #COP26 pic.twitter.com/Y7FJkeQO08